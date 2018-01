Prognoza pogody na dziś: pochmurno, miejscami pojawi się słońce

Z każdym dniem coraz zimniej. W weekend czekają nas mroźne poranki - 09-01-2018 W nadchodzących dniach pogoda będzie zmienna. W weekend jest szansa na ładną, ale mroźną aurę. Temperatura spadnie o poranku nawet do -10 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Przeważnie pochmurno

W środę Polska pozostanie między wyżem znad wschodniej Europy i niżami znad Atlantyku. Od zachodu wkroczy umiarkowanie aktywny ciepły front atmosferyczny. Za nim zacznie napływać ciepłe polarno-morskie powietrze wypychające zimne masy pochodzenia arktycznego.

W większości kraju wystąpi zachmurzenie duże z przejaśnieniami. Krańce wschodnie pozostaną pogodne. W pasie od Pomorza, przez Kujawy, Wielkopolskę, Ziemię Łódzka po Śląsk i Małopolskę słabo popada deszcz - do 1-5 l/mkw. Termometry wskażą maksymalnie od 1 st. C na północnym wschodzie, przez 4 st. C w centrum do 8 st. C na Dolnym Śląsku. Południowy i południowo-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność względna powietrza będzie najwyższa w strefie frontu atmosferycznego - tam wyniesie 90 procent. Najniższą odnotuje się na wschodzie kraju - spadnie poniżej 70 proc. Na zachodzie i południu kraju odczujemy komfort termiczny, w pozostałych regionach zaś chłód. Pogoda wpłynie na nasze samopoczucie przeważnie niekorzystnie. Biomet okaże się neutralny na wschodzie kraju oraz na krańcach południowo-zachodnich.

Wideo Warunki biometeorologiczne w środę

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Zachmurzenie duże. Niewykluczony są słabe opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 3 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego wschodu. Ciśnienie spada, około południa barometry wskażą 1007 hPa.

TRÓJMIASTO

Zachmurzenie duże z okresowymi opadami deszczu. Początkowo może marznąć. Temperatura wzrośnie do 2 st. C. Południowo-wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie około południa wyniesie 1018 hPa, spada.

POZNAŃ

Zachmurzenie duże z okresowymi opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 5 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowy. Ciśnienie około południa wyniesie 1005 hPa, spada.

WROCŁAW

Zachmurzenie będzie duże. Okresami wystąpią opady deszczu. Temperatura wzrośnie do 8 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południa. Ciśnienie około południa wyniesie 1000 hPa, spada.

KRAKÓW

Zachmurzenie duże z okresowymi opadami deszczu. Termometry wskażą maksymalnie 4 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego wschodu. Ciśnienie spada, około południa wyniesie 991 hPa.