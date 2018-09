Prognoza pogody na dziś: pochmurno, wietrznie, ale zaczyna wdzierać się trochę cieplejsze powietrze

Silny wiatr nawet do piątku. Może osiągać prędkość 95 kilometrów na godzinę - 25-09-2018 Wiatr nad Bałtykiem może pozostawać bardzo silny nawet do piątkowego poranka. Zapowiadana prędkość porywów może dojść do 95 kilometrów na godzinę. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał orientacyjną prognozę zagrożeń. czytaj dalej

Na ogół pochmurno i deszczowo

Polska znajduje się pod wpływem rozległego układu wyżowego znad Bałkanów. Wkroczył do nas ciepły front atmosferyczny związany z niżem znad Skandynawii. Kraj pozostanie w zimnej masie powietrza arktycznego, ale od zachodu zacznie powoli wdzierać się cieplejsze powietrze polarne, płynące z zachodu.

Na północy i północnym wschodzie kraju dzień będzie pochmurny. Miejscami popada deszcz, do 5-10 litrów na metr kwadratowy. Na pozostałym obszarze kraju synoptycy prognozują zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże. Temperatura maksymalna osiągnie od 11 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 14 st. C w centrum kraju, do 17 st. C na Ziemi Lubuskiej. Z południowego zachodu powieje umiarkowany i dość silny wiatr. W porywach rozpędzi się do 40-60 kilometrów na godzinę, a na Wybrzeżu nawet do 80 km/h.

Wideo Prognoza pogody na środę

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność względna powietrza w ciągu dnia będzie się wahać w granicach 50-60 procent, najwyższą odnotujemy w regionach północnych. Odczujemy na ogół chłód, jedynie na zachodzie komfort termiczny. Na północny dokuczy wiatr. Biomet okaże się zróżnicowany - od Pomorza Zachodniego po Podlasie niekorzystny, od Ziemi Lubuskiej po północną Lubelszczyznę neutralny. Na pozostałym obszarze pogoda wpłynie na samopoczucie korzystnie.

Wideo Warunki biometeorologiczne w środę

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Pochmurno z przejaśnieniami. Możliwe są niewielkie opady deszczu. Na termometrach zaobserwujemy maksymalnie 13 stopni Celsjusza. Wiatr z południowego zachodu będzie umiarkowany i dość silny, w porywach rozpędzi się do 50 kilometrów na godzinę. Ciśnienie spada, około południa wyniesie 1019 hPa.

TRÓJMIASTO

Pochmurno i deszczowo. Termometry pokażą maksymalnie 13 stopni Celsjusza. Z południowego zachodu powieje umiarkowany i dość silny wiatr, który rozpędzi się w porywach do 60-80 km/h. Ciśnienie będzie spadać, około południa osiągnie 1027 hPa.

POZNAŃ

Pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura nie przekroczy 15 stopni Celsjusza. Z południowego zachodu powieje umiarkowany i dość silny wiatr, osiągający prędkość do 60 kilometrów na godzinę. Ciśnienie będzie spadać, około południa wyniesie 1020 hPa.

WROCŁAW

Zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura w najcieplejszym momencie osiągnie 16 stopni Celsjusza. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, a okresami dość silny. Wiać będzie z południowego zachodu. Ciśnienie obniży się, około południa barometry pokażą 1018 hPa.

KRAKÓW

Małe i umiarkowane zachmurzenie. Termometry pokażą maksymalnie 14 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Powieje z południowego zachodu. Ciśnienie spada, około południa osiągnie 1008 hPa.