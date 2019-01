Prognoza pogody na dziś: pochmurno, wietrznie. Miejscami sypnie śniegiem

Krytycznie trudne warunki w Beskidach. "Oklejone śniegiem drzewa łamią się jak zapałki" - 14-01-2019 Warunki turystyczne w Beskidach są krytycznie trudne - przekazał w poniedziałek ratownik dyżurny stacji Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Szczyrku Tomasz Górny. Ostatniej doby spadło około 40 centymetrów mokrego śniegu. czytaj dalej

Wietrzny wtorek

Polska będzie pod wpływem układów niżowych z centrami nad Zatoką Fińską, Morzem Norweskim i Północnym Atlantykiem. Pozostaniemy w zimnej masie powietrza pochodzenia arktycznego. We wtorek od zachodu wkroczy ciepły front atmosferyczny pchany przez ciepłe masy powietrza polarnego wlewające się nad Pomorze Zachodnie, Ziemię Lubuską i Dolny Śląsk.

Wtorek będzie pochmurny na zachodzie kraju. Spadnie tam do 5 centymetrów śniegu, opady stopniowo będą przechodzić w deszcz ze śniegiem, a w końcu w deszcz i nie powinny przekroczyć 10 litrów na metr kwadratowy.

Na pozostałym obszarze Polski wystąpi duże i umiarkowane zachmurzenie. Na wschodzie i południu spadnie do 5 cm śniegu, w górach do 10-20 cm. Jedynie w pasie od Zatoki Gdańskiej i Warmii, przez Mazowsze, po Ziemię Łódzką nie pojawią się żadne opady. Będzie bardzo ślisko.

Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i Podlasiu, przez zero stopni w centrum, do 5 st. C na Pomorzu Zachodnim. Z zachodu i północnego zachodu powieje umiarkowany i dość silny wiatr, który w większości kraju w porywach osiągnie 50-80 kilometrów na godzinę, a w górach około 100 km/h.

Warunki biometeorologiczne

Na zachodzie i północy Polski wilgotność powietrza wyniesie ponad 90 procent. Mieszkańcy wschodu odczują zimno, a zachodu chłód, wiatr i wilgoć. Warunki biometeorologiczne okażą się zróżnicowane - w przeważającej części kraju będą niekorzystne, zaś na północnym wschodzie neutralne.

Wideo Warunki biometeo we wtorek

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Śnieżyce w Polsce. "W ciągu kilku minut zrobiło się biało" - 14-01-2019 W wielu regionach Polski pojawiają się krótkotrwale, ale intensywne śnieżyce. Towarzyszą im silniejsze porywy wiatru. Na Kontakt 24 wysyłacie pogodowe relacje ze swoich miejscowości. czytaj dalej

Zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże. Termometry pokażą maksymalnie 0 st. C. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje z zachodu, a w porywach osiągnie do 50-60 km/h. Około południa ciśnienie będzie wahać się w okolicy 987 hPa.

TRÓJMIASTO

Zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże, na termometrach zobaczymy maksymalnie 1 st. C. Umiarkowany i dość silny wiatr, który w porywach osiągnie do 60-80 km/h, powieje z północnego zachodu. Około południa ciśnienie będzie wahać się w okolicy 999 hPa.

POZNAŃ

Zachmurzenie kłębiaste duże, okresami pojawią się opady śniegu, maksymalnie do 5 cm. Temperatura maksymalna wyniesie 2 st. C. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje z północnego zachodu, a jego porywy osiągną prędkość do 60-80 km/h. Około południa ciśnienie będzie oscylować w okolicy 993 hPa.

WROCŁAW

Zachmurzenie kłębiaste duże, okresami pojawią się opady deszczu ze śniegiem, opady nie przekroczą 10 litrów na metr kwadratowy. Termometry pokażą maksymalnie 2 st. C. Z północnego zachodu powieje umiarkowany i dość silny wiatr, który w porywach osiągnie do 60-80 km/h. Około południa ciśnienie sięgnie 990 hPa i będzie się wahać.

KRAKÓW

Zachmurzenie kłębiaste duże, okresami wystąpią opady śniegu, maksymalnie do 5 cm. Temperatura maksymalna wyniesie 0 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr, który w porywach będzie rozpędzał się do 60-80 km/h. Około południa barometry pokażą 978 hPa, a ciśnienie będzie się wahać.