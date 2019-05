Prognoza pogody na dziś: pochmurno z opadami deszczu. Może zagrzmieć

Pochmurno i deszczowo, ale na krótko odetchniemy od burz - 22-05-2019 W prognozach widać kilkudniową przerwę od burz. Wyładowania atmosferyczne będą się dawać jeszcze we znaki w czwartek. Kolejne dni przyniosą uspokojenie. Gwałtowna aura może powrócić w przyszłym tygodniu. czytaj dalej

Warunki biometeorologiczne

Czwartek zapowiada się pogodnie i bez deszczu tylko na zachodzie. W pozostałych regionach czeka nas pochmurna aura z opadami deszczu rzędu 5-10 litrów wody na metr kwadratowy. W południowej części Śląska, w Małopolsce, na Kielecczyźnie, Podkarpaciu i Lubelszczyźnie opady deszczu mogą być intensywne - spadnie tam 20-50 l/mkw. deszczu, a w górach nawet 70 l/mkw. Na termometrach zobaczymy od 12 stopni Celsjusza na Górnym Śląsku, przez 17 st. C w centrum kraju, do 23 st. C na Podlasiu. Powieje północny i północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Silniej powieje w czasie burz, do 90 kilometrów na godzinę.

Największą wilgotność względną odnotujemy na wschodzie - przekroczy 90 procent. Będzie zmniejszać się w kierunku wschodnim. Na przeważającym obszarze kraju odczujemy chłód, a komfort termiczny jedynie na krańcach wschodnich oraz w części regionów zachodnich. Biomet na znacznej powierzchni kraju będzie niekorzystny, tylko na północnym zachodzie - neutralny.

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

TRÓJMIASTO

Prognozowane jest umiarkowane i duże zachmurzenie, okresami popada deszcz, po południu możliwa jest burza. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 21 st. C. Powieje północny, słaby i umiarkowany wiatr. Okresami będzie dość silny, najsilniejszy w burzach, osiągając 90 km/h. Ciśnienie w Warszawie około południa wyniesie 997 hPa, rośnie.

Utrzyma się umiarkowane i duże zachmurzenie, okresami może popadać deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 16 st. C. Północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr, okresami stanie się dość silny. Ciśnienie około południa dojdzie do 1014 hPa, rośnie.

POZNAŃ

Zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotnie popada deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 17 st. C. Prognozowany jest północno-zachodni słaby i umiarkowany wiatr, który okresami może być dość silny. Ciśnienie około południa wyniesie 1005 hPa, rośnie.

WROCŁAW

Zachmurzenie duże z przejaśnieniami, przelotnie popada deszcz. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą 16 st. C. Północno-zachodni słaby i umiarkowany wiatr okresami będzie dość silny. Ciśnienie około południa wyniesie 1002 hPa, rośnie.

KRAKÓW

Zachmurzenie duże, wystąpią opady deszczu, w pierwszej części dnia będą dość intensywne. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 15 st. C. Prognozowany jest północno-zachodni, słaby i umiarkowany, a okresami dość silny wiatr. Ciśnienie około południa wyniesie 987 hPa, rośnie.