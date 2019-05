Jakie lato czeka Europę? Pogodowe przewidywania amerykańskich synoptyków - 06-05-2019 Lato będzie cieplejsze niż zazwyczaj w większości Europy - przewidują amerykańscy synoptycy z The Weather Company. Ich ustalenia zaprezentowała w poniedziałek agencja Reutera. "Ciepło rozprzestrzeni się zwłaszcza w Europie Środkowej i Wschodniej" - twierdzą autorzy raportu. czytaj dalej

We wtorek na niebie wystąpi umiarkowane i duże zachmurzenie. Opady nie są prognozowane jedynie w pasie od Ziemi Lubuskiej, przez Wielkopolskę, po Mazowsze i Podlasie. W pozostałych regionach popada przelotnie do 5 litrów deszczu na metr kwadratowy. W górach wystąpią opady mokrego śniegu do 5 centymetrów. Termometry pokażą maksymalnie od 11 stopni Celsjusza na Wybrzeżu i Suwalszczyźnie do 14 st. C w centrum i na Podlasiu. Z północnego zachodu powieje na ogół słaby i umiarkowany wiatr, który okresami będzie przybierać na sile.

Warunki biometeorologiczne

Największa wilgotność powietrza prognozowana jest na południu i południowym wschodzie kraju. W całej Polsce odczujemy komfort termiczny. Warunki biometeorologiczne będą zróżnicowane - na północy neutralne, a na południu niekorzystne.

Warunki biometeorologiczne we wtorek

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Zachmurzenie umiarkowane i duże, temperatura maksymalna 14 st. C. Z północnego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr, który okresami może być silniejszy. Około południa ciśnienie wzrośnie do 1001 hPa.

TRÓJMIASTO

Zachmurzenie umiarkowane i duże, do tego może przelotnie popadać deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie 11 st. C. Na ogół powieje słabo i umiarkowanie, jednak okresami porywy wiatru mogą przybierać na sile. Około południa barometry pokażą 1013 hPa.

POZNAŃ

Zachmurzenie umiarkowane i duże, termometry pokażą maksymalnie 13 st. C. Powieje słabo i umiarkowanie z północnego wschodu. Okresami wiatr może być silniejszy. Około południa ciśnienie wzrośnie do 1006 hPa.

WROCŁAW

Zachmurzenie umiarkowane i duże, na termometrach zobaczymy maksymalnie 13 st. C. Porywy północno-zachodniego wiatru na ogół będą słabe i umiarkowane, jednak okresami mogą przybierać na sile. Około południa ciśnienie wyniesie 1002 hPa.

KRAKÓW

Zachmurzenie umiarkowane i duże, wystąpią przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna sięgnie 13 st. C. Północno-zachodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie, okresami silniej. Około południa ciśnienie wzrośnie do 988 hPa.