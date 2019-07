Na razie nie widać znacznego ocieplenia - 04-07-2019 Najbliższe dni upłyną pod znakiem pochmurnego nieba i przelotnych opadów. Będą miejsca, gdzie maksymalna temperatura wzrośnie do zaledwie 16 stopni Celsjusza. Powieje również porywisty wiatr. czytaj dalej

Na piątek synoptycy prognozują zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu o sumie 5-10 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 16 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 20 st. C w centrum kraju, do 23 st. C na południu. Zachodni i północno-zachodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie, a okresami dość silnie. W porywach osiągnie prędkość do 50-60 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeorologiczne

Najwyższą wilgotność powietrza w ciągu dnia odnotujemy w pasie centralnym od Ziemi Lubuskiej do Lubelszczyzny - wyniesie około 80 procent. Zmniejszać się będzie w kierunku północnym i południowym. Na północy kraju odczujemy chłód, w pozostałej części komfort termiczny. Warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Wideo Warunki biometeo w piątek

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Zachmurzenie duże z przejaśnieniami, okresami popada deszcz. Termometry pokażą maksymalnie 19 st. C. Wiatr zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach rozpędzi się do 50-60 km/h. Ciśnienie spada, około południa wyniesie 998 hPa.

TRÓJMIASTO

Zachmurzenie duże z przejaśnieniami, przelotnie popada deszcz. Temperatura wzrośnie do 18 st. C. Wiatr północno-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach powieje do 50-60 km/h. Ciśnienie spada, około południa na barometrach zobaczymy 1007 hPa.

POZNAŃ

Zachmurzenie duże z przejaśnieniami, przelotnie popada deszcz. Termometry pokażą maksymalnie 20 st. C. Wiatr północno-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach rozpędzi się do 50-60 km/h. Ciśnienie spada, około południa wyniesie 1001 hPa.

WROCŁAW

Zachmurzenie duże z przejaśnieniami, przelotnie popada deszcz. Termometry pokażą maksymalnie 22 st. C. Wiatr północno-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach powieje do 50-60 km/h. Ciśnienie spada, około południa na barometrach zobaczymy 999 hPa.

KRAKÓW

Zachmurzenie duże z przejaśnieniami, przelotnie popada deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 23 st. C. Wiatr zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie prędkość do 50-60 km/h. Ciśnienie spada, około południa wyniesie 986 hPa.