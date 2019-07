Prognoza pogody na dziś: pochmurno z przelotnymi opadami, do 25 stopni

Wietrznie i chłodno. Miejscami jedynie 16 stopni - 06-07-2019 W nadchodzących dniach pogoda w wielu regionach nie będzie przypominała tej, do jakiej przyzwyczajeni jesteśmy w lipcu. Lokalnie na termometrach zobaczymy zaledwie kilkanaście stopni. Spodziewamy się też deszczu, a miejscami burz. czytaj dalej

Warunki biometeorologiczne

Synoptycy prognozują zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże. Na północy oraz południu i południowym wschodzie Polski okresami pojawią się opady deszczu do 5-15 litrów na metr kwadratowy. Mieszkańcy Podkarpacia mogą spodziewać się burz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 17 st. C na Pomorzu Zachodnim, przez 22 st. C w centrum kraju, do 25 st. C na Podkarpaciu. Z zachodu i północnego zachodu powieje umiarkowany, okresami dość silny wiatr, który powieje w porywach do 60 kilometrów na godzinę. W burzach wiatr okaże się silny i rozpędzi się do 80 km/h.

Wilgotność względna powietrza będzie oscylować wokół 70-80 procent. Na północnych i południowych obszarach może przekroczyć 80 procent. W północnej części kraju odczujemy chłód, a w centralnej i południowej Polsce - komfort termiczny. Warunki biometeorologiczne w pasie centralnym będą neutralne, a niekorzystne - na północy i południu.

Wideo Warunki biometeorologiczne w niedzielę

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Zachmurzenie kłębiaste umiarkowane. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 22 st. C. Wiać będzie z zachodu, umiarkowanie i dość silnie, w porywach do 50-60 km/h. Ciśnienie wzrośnie, około południa odnotujemy 992 hPa.

TRÓJMIASTO

Zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże. Mieszkańcy mogą spodziewać się przelotnego deszczu. Temperatura maksymalna sięgnie 18 st. C. Północno-zachodni wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, w porywach powieje do 50-60 km/h. Ciśnienie będzie się wahać, około południa wyniesie 1002 hPa.

POZNAŃ

Zachmurzenie kłębiaste umiarkowane. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 20 st. C. Z północnego zachodu powieje umiarkowany i dość silny wiatr, który osiągnie 50-60 km/h. Ciśnienie wzrośnie, około południa wyniesie 996 hPa.

WROCŁAW

Zachmurzenie kłębiaste umiarkowane. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 22 st. C. Północno-zachodni wiatr powieje umiarkowanie i dość silnie. Wiać będzie w porywach do 50-60 km/h. Ciśnienie wzrośnie, około południa wyniesie 994 hPa.

KRAKÓW

Zachmurzenie kłębiaste duże. Okresami spadnie deszcz. Temperatura maksymalna nie przekroczy 24 st. C. Zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr rozpędzi się w porywach do 50-60 km/h. Ciśnienie będzie się wahać, około południa barometry pokażą 980 hPa.