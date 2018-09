Prognoza pogody na dziś: pochmurny dzień z przelotnym deszczem

W weekend do 25 stopni. Miejscami przelotny deszcz, możliwe burze - 06-09-2018 Lokalne burze mogą nas niepokoić jeszcze przez kilka dni. Później wyładowania atmosferyczne ustaną, ale miejscami mogą wystąpić przelotne opady deszczu. Nadal jednak będzie ciepło. czytaj dalej

Warunki biometeorologiczne

W piątek zachmurzenie okaże się umiarkowane i duże. Na południowym wschodzie i krańcach zachodnich kraju wystąpią opady deszczu rzędu 5-10 litrów na metr kwadratowy, a miejscami burze z opadami do 20 litrów na metr kwadratowy. Termometry wskażą od 22 stopni Celsjusza na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, przez 26 st. C w centrum kraju, po 27 st. C na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Z południowego wschodu i wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. W burzach rozpędzi się do 80 kilometrów na godzinę.

Największą wilgotność odnotujemy na zachodzie - powyżej 80 procent. Będzie zmniejszać się w kierunku wschodnim. W regionach wschodnich odczujemy komfort termiczny, a na pozostałym obszarze - ciepło. Na Podkarpaciu, w części Małopolski i w województwach zachodnich warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne. Na pozostałym obszarze - neutralne.

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

TRÓJMIASTO

Zachmurzenie małe i umiarkowane, a na termometrach zobaczymy 25 stopni Celsjusza. Wiatr z kierunków wschodnich będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie waha się, około południa barometry wskażą 1000 hPa.

Zachmurzenie małe i umiarkowane, temperatura dojdzie do 25 st. C. Z kierunków wschodnich powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie waha się, około południa barometry pokażą 1013 hPa.

POZNAŃ

Zachmurzenie umiarkowane i duże. Temperatura wyniesie 26 st. C. Południowo-wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie waha się, około południa dojdzie do 1001 hPa.

WROCŁAW

Zachmurzenie umiarkowane i duże, na termometrach mieszkańcy Wrocławia zobaczą 27 st. C. Z południowego wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Około południa ciśnienie wyniesie 998 hPa, będzie się wahać.

KRAKÓW

Zachmurzenie umiarkowane i duże, możliwy przelotny deszcz. Temperatura dojdzie do 25 st. C. Wiatr okaże się południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie waha się, około południa barometry wskażą 986 hPa.