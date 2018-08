Prognoza pogody na dziś: pochmurny dzień z przelotnym deszczem. Może zagrzmieć

Komu pogoda szykuje utrudnienia? Prognoza niebezpiecznych zjawisk na tydzień - 15-08-2018 W najbliższych dniach synoptycy prognozują gwałtowne zjawiska jedynie dla niektórych regionów. czytaj dalej

Miejscami burzowo

W ciągu najbliższej doby Polska pozostanie w obszarze podwyższonego ciśnienia związanego z wałem wyżowym ciągnącym się od Azorów, przez Europę Środkową, po Finlandię i Rosję. Tylko południowo-wschodnia część kraju pozostanie w zasięgu umiarkowanie aktywnego frontu atmosferycznego związanego z niżem znad Rosji. Kraj pozostanie w ciepłej masie powietrza polarnego.

Jak poinformował o godzinie 7 synoptyk TVN Meteo Artur Chrzanowski, pojawiły się mgły i widzialność jest ograniczona w następujących miastach: Nowym Sączu do 100 metrów, Siedlcach i Kętrzynie do 200 m.

W czwartek na południowym wschodzie i południu kraju zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Tam też wystąpią opady deszczu o wysokości od pięciu do 20 litrów na metr kwadratowy oraz burze. Także na Warmii i Mazurach może pojawić się więcej chmur, z których przelotnie popada. Na pozostałym obszarze Polski pogoda dopisze. Termometry pokażą od 23 stopni Celsjusza na Podlasiu, przez 26 st. C w centrum kraju, do 28 st. C na Ziemi Lubuskiej. Wiatr - na zachodzie południowy, poza tym północno-wschodni - będzie słaby i umiarkowany. Porywy burzowe mogą osiągać prędkość do 80 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność względna powietrza w ciągu dnia będzie najwyższa na południowym wschodzie, gdzie przekroczy 80 procent, a najniższa na Ziemi Lubuskiej - tam spadnie poniżej 60 proc. Odczujemy na ogół ciepło, w regionach północno-wschodnich komfort termiczny. Na zachodzie, południu i Lubelszczyźnie pogoda wpłynie na samopoczucie niekorzystnie. Na pozostałym obszarze biomet okaże się neutralny.

Wideo Warunki biometeorologiczne w czwartek

Prognoza pogody dla wybranych miast

Zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna 26 st. C. Wiatr północny, słaby i umiarkowany. Ciśnienie w Warszawie około południa 1005 hPa, waha się.

Prognoza pogody dla Trójmiasta

Zachmurzenie małe i umiarkowane. Temp. maks. 25 st. C. Wiatr północny, słaby i umiarkowany. Ciśnienie około południa 1018 hPa, waha się.

Prognoza pogody dla Poznania

Zachmurzenie małe i umiarkowane. Temp. maks. 27 st. C. Wiatr południowy, słaby i umiarkowany. Ciśnienie około południa 1007 hPa, waha się.

Prognoza pogody dla Wrocławia

Zachmurzenie małe i umiarkowane. Temp. maks. 27 st. C. Wiatr południowy, słaby i umiarkowany. Ciśnienie około południa 1004 hPa, waha się.

Prognoza pogody dla Krakowa

Zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu. Temp. maks. 25 st C. Wiatr północno-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie około południa 990 hPa, waha się.