Czeka nas chłodny dzień. W całym kraju będzie pochmurno, może popadać śnieg. Termometry pokażą od 1 do 4 stopni Celsjusza.

Polska jest pod wpływem rozległego wyżu znad Skandynawii. Z północnego wschodu napływa zimne powietrze pochodzenia arktycznego.

W ciągu dnia zachmurzenie będzie duże, pojawią się jednak większe przejaśnienia. Miejscami wystąpią słabe opady śniegu. Spadnie go do 1-2 centymetrów. Na Pomorzu popada deszcz ze śniegiem. Termometry pokażą maksymalnie od zera stopni na Suwalszczyźnie, przez 1 stopień Celsjusza w centrum, do 4 stopni na Pomorzu Zachodnim. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północny.

Warunki biometeorologiczne

Najwyższą wilgotność względną powietrza w ciągu dnia odnotujemy w regionach południowych. Przekroczy tam 90 procent. W całym kraju odczujemy chłód. W pasie od Ziemi Lubuskiej, przez Ziemię Łódzką i Małopolskę, po Podkarpacie pogoda niekorzystnie wpłynie na nasze samopoczucie. Na pozostałym obszarze biomet okaże się neutralny.

Wideo Warunki biometeorologiczne w środę

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Może przelotnie popadać słaby śnieg. Temperatura wzrośnie do 1 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego wschodu. Ciśnienie rośnie, około południa barometry wskażą 1008 hektopaskali.

TRÓJMIASTO

Zachmurzenie duże, ale z większymi przejaśnieniami. Możliwe opady słabego deszczu ze śniegiem. Temperatura dojdzie do 3 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północy. Ciśnienie rośnie, około południa odnotujemy 1024 hPa.

POZNAŃ

Zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Możliwy przelotny, słaby śnieg. Temperatura nie przekroczy 1 st. C. Północno-wschodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie. Ciśnienie rośnie, około południa barometry wskażą 1012 hPa.

WROCŁAW

Zachmurzenie będzie duże, jednak z większymi przejaśnieniami. Możliwy przelotny, słaby śnieg. Temperatura wzrośnie do 1 st. C. Północno-wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, około południa na barometrach zobaczymy 1007 hPa.

KRAKÓW

Zachmurzenie duże. Mogą wystąpić słabe, przelotne opady śniegu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 1 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego wschodu. Ciśnienie rośnie, około południa odnotujemy 992 hPa.