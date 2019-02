Rekordowe opady śniegu. W jeden dzień nasypało tyle, co w rok - 23-02-2019 Intensywna zimowa burza natarła w czwartek na Arizonę. Z powodu opadów śniegu wiele dróg, szkół i urzędów zamknięto. czytaj dalej

Synoptycy przewidują, że przez cały dzień utrzyma się umiarkowane i duże zachmurzenie. Termometry pokażą maksymalnie od 3 stopni Celsjusza na Podkarpaciu, 6 st. C w centrum kraju, do 10 st. C na Pomorzu Zachodnim. Z północnego zachodu nadciągnie słaby i umiarkowany wiatr. Okresami na północy powieje silniej.

Warunki biometeorologiczne

Największą wilgotność względną powietrza synoptycy prognozują na północy i północnym wschodzie kraju. Tam przekroczy 70 procent. W pozostałej części Polski oscylować będzie wokół 60 procent. W całym kraju odczujemy komfort termiczny, a warunki biometeorologiczne okażą się korzystne.

Warunki biometeorologiczne w niedzielę

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Pochmurno z przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 5 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, a okresami dość silny. Powieje z zachodu. Ciśnienie spadnie, około południa barometry wskażą 1023 hPa.

TRÓJMIASTO

Pochmurno z przejaśnieniami. Termometry pokażą maksymalnie 7 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Powieje z północnego zachodu. Ciśnienie spadnie, około południa na barometrach zobaczymy 1035 hPa.

POZNAŃ

Pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura nie przekroczy 8 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Powieje z północnego zachodu. Ciśnienie spadnie, około południa barometry pokażą 1026 hPa.

WROCŁAW

Pochmurno z przejaśnieniami. Termometry pokażą maksymalnie 7 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Powieje z północnego zachodu. Ciśnienie spadnie, około południa barometry wskażą 1023 hPa.

KRAKÓW

Pochmurno z przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 4 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Powieje z zachodu. Ciśnienie spadnie, około południa barometry pokażą 1011 hPa.