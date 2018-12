Prognoza pogody na dziś: pochmurny, ponury dzień. Powieje

Pogoda na 16 dni: wpadnie do nas mała zima - 09-12-2018 Na kilka dni do Polski napłynie arktyczne powietrze i zrobi się zimno, a w niektórych regionach mroźno. czytaj dalej

Poniedziałek okaże się pochmurny. Możemy jednak liczyć na niewielkie przejaśnienia. W całej Polsce okresami prognozowane są opady deszczu rzędu 1-6 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 4 stopnie na Mazowszu, do 6 st. C na Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, zachodni. W porywach rozpędzi się do 60 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność względna powietrza w ciągu dnia będzie oscylowała wokół 80-90 procent. W całym kraju odczujemy chłód. Pogoda wpłynie niekorzystnie na samopoczucie wszystkich mieszkańców Polski.

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

Pochmurno. Okresami popada deszcz ze śniegiem. Temperatura wzrośnie do 4 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, zachodni. Okresami powieje w porywach ponad 60 km/h. Ciśnienie rośnie, w Gdańsku, w południe odnotujemy 999 hektopaskali.

KRAKÓW

Pochmurno. Okresami popada deszcz ze śniegiem. Temperatura wzrośnie do 4 st. C. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje z południowego zachodu. Okresami osiągnie prędkość w porywach ponad 60 km/h. Ciśnienie rośnie, w południe odnotujemy 977 hPa.

POZNAŃ

Pochmurno. Okresami wystąpią opady deszczu ze śniegiem. Temperatura wzrośnie do 5 st. C. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje z południowego zachodu. Okresami rozpędzi się w porywach ponad 60 km/h. Ciśnienie rośnie, w południe barometry wskażą 994 hPa.

WARSZAWA

Pochmurno. Okresami popada deszcz ze śniegiem. Możliwe niewielkie przejaśnienia. Temperatura maksymalna wyniesie 4 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, zachodni. Okresami jego prędkość w porywach przekroczy 60 km/h. Ciśnienie rośnie, w południe odnotujemy 989 hPa.

WROCŁAW

Pochmurno. Okresami wystąpią opady deszczu ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 5 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, południowo-zachodni. Okresami w porywach powieje z prędkością ponad 60 km/h. Ciśnienie rośnie, w południe barometry wskażą 993 hPa.