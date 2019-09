Prognoza pogody na dziś: pogodna aura w całym kraju, do 24 stopni

Koniec lata tuż-tuż. Klimatolodzy: w Polsce było miejscami rekordowo gorąco - 21-09-2019 Już w najbliższy poniedziałek oficjalnie pożegnamy lato. Meteorolodzy podsumowali tegoroczny sezon letni, wskazując, że i w tym roku padły rekordy temperatury, co może być konsekwencją globalnych zmian klimatu. czytaj dalej

Synoptycy przewidująpogodną niedzielę, tylko na północnym wschodzie kraju może na niebo pojawić się więcej chmur. Termometry pokażą maksymalnie od 18 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 22 st. C w centrum kraju, do 24 st. C na południowym zachodzie. Z południowego zachodu i południa powieje słabo i umiarkowanie.

Warunki biometeorologiczne

Największą wilgotność względną powietrza synoptycy prognozują na północy i północnym wschodzie kraju. Tam przekroczy 70 procent. Warunki biometeorologiczne okażą się korzystne.

Wideo Warunki biometeo w niedzielę

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Pogodnie, temperatura maksymalna wyniesie 21 st. C. Wiatr zachodni i południowo-zachodni okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie spadnie, około południa odnotujemy 1005 hPa.

TRÓJMIASTO

Pogodnie, na termometrach zobaczymy maksymalnie 19 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z zachodu i południowego zachodu. Ciśnienie spadnie, około południa będzie 1017 hPa.

POZNAŃ

Pogodnie, temperatura nie przekroczy 22 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południa. Ciśnienie spadnie, około południa odnotujemy 1006 hPa.

WROCŁAW

Pogodnie, temperatura maksymalna osiągnie 24 st. C. Z południa powieje słabo i umiarkowanie. Ciśnienie spadnie, około południa będzie 1002 hPa.

KRAKÓW

Pogodnie, termometry pokażą 22 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, z południa. Ciśnienie spadnie, około południa barometry wskażą 990 hPa.