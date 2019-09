To będą chłodniejsze dni. W wielu miejscach przelotny deszcz - 04-09-2019 Kolejne dni mogą okazać się dla wielu regionów Polski deszczowe. Miejscami termometry pokażą maksymalnie 16 stopni Celsjusza. czytaj dalej

W czwartek na niebie pojawi się małe i umiarkowane zachmurzenie kłębiaste. Na zachodzie, północy i w centrum kraju wzrastać będzie do dużego z przelotnymi opadami deszczu do 5 litrów na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 20 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim do 26 stopni w centrum kraju. Południowo-zachodni wiatr będzie skręcać na zachód. Powieje słabo i umiarkowanie, a na zachodzie i północy okresami dość silnie.

Warunki biometeorologiczne

Najwyższa wilgotność względna powietrza prognozowana jest w pasie od Dolnego Śląska, przez Kujawy, aż do Warmii i Mazur. Przekroczy tam 70 procent. Najniższa natomiast będzie na Lubelszczyźnie i w części Podkarpacia - poniżej 60 procent. Na północnym zachodzie kraju odczujemy komfort termiczny, a w pozostałych regionach ciepło. W przeważającej części kraju pogoda wpłynie na nasze samopoczucie niekorzystnie, jedynie na południowym wschodzie biomet okaże się neutralny.

Wideo Warunki biometeorologiczne w czwartek

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Pogoda może utrudnić jazdę samochodem - 05-09-2019 W czwartek opady deszczu na przeważającym obszarze kraju mogą okazać się utrudnieniem dla kierowców. czytaj dalej

Do południa pogodnie, po południu pochmurno. Temperatura wyniesie maksymalnie 26 st. C. Wiatr powieje z południa i południowego zachodu, słabo i umiarkowanie, a okresami dość silnie. Ciśnienie w Warszawie około południa sięgnie 1000 hPa, wolno spada.

TRÓJMIASTO

Zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu. Maksymalna prognozowana temperatura to 22 st. C. Powieje wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie około południa sięgnie 1011 hPa, wolno spada.

POZNAŃ

Zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu. Na termometrach zobaczmy maksymalnie 23 st. C. Wiatr południowo-zachodni i zachodni powieje słabo i umiarkowanie, a okresami dość silnie. Ciśnienie około południa sięgnie 1001 hPa, wolno spada.

WROCŁAW

Zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 25 st. C. Wiatr południowo-zachodni i zachodni powieje słabo i umiarkowanie, choć okresami może być dość silny. Ciśnienie około południa sięgnie 998 hPa, wolno spada.

KRAKÓW

Pogodnie, chociaż po południu na niebie pojawi się więcej chmur. Termometry wskażą maksymalnie 25 st. C. Z południowego zachodu i zachodni, powieje słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr. Ciśnienie około południa sięgnie 987 hPa, wolno spada.