W niedzielę na północy spodziewane są słabe, przelotne opady deszczu. W pozostałych regionach powinno być pogodnie. Temperatura wyniesie od 18 stopnie Celsjusza na Suwalszczyźnie do 24 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Z południowego zachodu powieje umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach osiągnie do 55 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeorologiczne

Najniższą wilgotność - nieprzekraczającą 50 procent - odnotujemy na południu Polski. Im dalej na północ, tym jej wartość będzie wzrastać. W całym kraju odczujemy komfort termiczny. Biomet okaże się niekorzystny tam, gdzie będzie deszczowo. Na pozostałym obszarze okaże się neutralny.

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

POZNAŃ

Słonecznie, termometry pokażą maksymalnie 22 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie do 50 km/h, powieje z południowego zachodu. Ciśnienie po południu wyniesie 1007 hPa i będzie spadać.

Słonecznie, temperatura wzrośnie do 23 st. C. Wiał będzie umiarkowany i dość silny południowo-zachodni wiatr, w porywach osiągnie do 50 km/h. Ciśnienie po południu wyniesie 1008 hPa i będzie spadać.

GDAŃSK

Rano pogodnie, ale po południu może przelotnie popadać deszcz. Termometry pokażą maksymalnie 19 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr z południowego zachodu, w porywach rozpędzi się do 55 km/h. Ciśnienie po południu wyniesie 1015 hPa i będzie spadać.

WROCŁAW

Słonecznie, temperatura wyniesie maksymalnie 24 st. C. Wiatr będzie południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach rozpędzi się do 50 km/h. Ciśnienie po południu sięgnie 1006 hPa i będzie spadać.

KRAKÓW

Słonecznie, termometry pokażą maksymalnie 23 st. C. Umiarkowany i dość silny wiatr w porywach rozpędzi się do 50 km/h. Powieje z południowego zachodu. Ciśnienie po południu sięgnie 995 hPa i będzie spadać.