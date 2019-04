Prognoza pogody na dziś: pogodnie i ciepło, ale również wietrznie

Burze pyłowe nad Polską. "Możemy się ich spodziewać coraz częściej" - 23-04-2019 We wtorek porywisty wiatr w Polsce wzbijał w powietrze piasek, powodując burze pyłowe. Jak tłumaczył Szymon Walczakiewicz z Uniwersytetu Szczecińskiego, takie zjawiska mogą pojawiać się w naszym kraju częściej. czytaj dalej

Środa będzie na ogół pogodna, jedynie na krańcach południowych synoptycy nie wykluczają wystąpienia słabego deszczu i lokalnych burz. Towarzyszyć im mogą opady rzędu 10-20 litrów na metr kwadratowy i porywy wiatru dochodzące do 60-80 kilometrów na godzinę. Na termometrach zobaczymy od 18 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 23 st. C na Dolnym Śląsku. Z południowego wschodu powieje umiarkowany i dość silny wiatr. Okresami w porywach jego prędkość wzrośnie do 40-60 km/h. W rejonie strefy brzegowej porywy wiatru mogą dochodzić do 75 km/h.

Warunki biometeorologiczne

Największą wilgotność powietrza, przekraczającą 90 procent, odnotujemy na południowym zachodzie. Będzie zmniejszać się ku północnemu zachodowi, oscylując w granicach 70 procent. W całym kraju odczujemy komfort termiczny, a biomet okaże się neutralny.

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

Dużo słońca. Temperatura maksymalna wyniesie 20 st. C. Z południowego wschodu powieje umiarkowany i dość silny wiatr, chwilami w porywach rozpędzi się do 40-60 km/h. Ciśnienie spada, w południe barometry wskażą 1017 hektopaskali.

KRAKÓW

Sporo słońca. Na termometrach zobaczymy 21 st. C. Prognozowany jest umiarkowany i dość silny wiatr z południowego wschodu, a okresami w porywach jego prędkość wzrośnie do 40-60 km/h. Ciśnienie waha się, w południe barometry pokażą 987 hPa.

POZNAŃ

WARSZAWA

Zaświeci słońce. Temperatura wzrośnie do 23 st. C. Spodziewany jest umiarkowany i dość silny wiatr wiejący z południowego wschodu, okresami w porywach sięgnie 40-60 km/h. Ciśnienie waha się, w południe wyniesie 1000 hPa.

Dużo słońca. Temperatura wyniesie 20 st. C. Południowo-wschodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny, okresami w porywach rozpędzi się do 40-60 km/h. Ciśnienie spada, w południe barometry wskażą 1004 hPa.

WROCŁAW

Pogodnie. Temperatura w najcieplejszej chwili wyniesie 23 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, okresami w porywach osiągnie 40-60 km/h. Ciśnienie waha się, w południe na barometrach zobaczymy 995 hPa.