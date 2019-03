Po chwilowym uderzeniu ciepła znowu ochłodzenie - 16-03-2019 Kolejne dni przyniosą niewielkie opady deszczu. Na dłuższe ocieplenie nie możemy na razie liczyć - ciepła będzie tylko niedziela. Później czeka nas ochłodzenie, a termometry pokażą maksymalnie 13 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Niedziela będzie na ogół pogodna. Jedynie mieszkańcy regionów północnych muszą być przygotowani na słabe opady deszczu do 3 litrów na metr kwadratowy. Termometry pokażą od 10 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 20 stopni na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, południowo-zachodni, w porywach rozpędzi się do 60 kilometrów ma godzinę.

Warunki biometeorologiczne

Najmniejszą wilgotność odnotujemy w regionach południowych, poniżej 40 procent. Im dalej na północ, tym będzie ona większa, przekraczając 60 procent. Na znacznym obszarze kraju odczujemy ciepło, w pozostałych regionach - komfort termiczny. Dominować będzie korzystny biomet, jedynie na krańcach północno-wschodnich i północno-zachodnich okaże się on neutralny.

Wideo Warunki biometeorologiczne w niedzielę

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

POZNAŃ

Pogodnie, temperatura wzrośnie do 15 st. C. Wiatr będzie południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie 60 km/h. Ciśnienie spada, po południu barometry wskażą 990 hPa.

Pogodnie, temperatura wyniesie 16 st. C. Południowo-zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach rozpędzi się do 60 km/h. Ciśnienie spada, po południu dojdzie do 989 hPa.

GDAŃSK

Pogodnie, temperatura wzrośnie do 13 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr z południowego zachodu, w porywach rozpędzi się do 60 km/h. Ciśnienie spada, po południu wyniesie 998 hPa.

WROCŁAW

Słonecznie, temperatura osiągnie 20 st. C. Wiatr powieje z południowego zachodu, okaże się umiarkowany i dość silny, w porywach dochodząc do 60 km/h. Ciśnienie spada, po południu barometry wskażą 987 hPa.

KRAKÓW

Słonecznie, temperatura dojdzie do 19 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach osiągając 60 km/h, powieje z południowego zachodu. Ciśnienie spada, po południu osiągnie 979 hPa.