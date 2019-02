We wtorek mieszkańcy wszystkich regionów otrzymają dużą dawkę słońca. Termometry wskażą do 12 stopni Celsjusza.

W ciągu dnia niebo pozostanie pogodne nad całą Polską. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 7 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 10 stopni w centrum i na Śląsku, do 12 st. C na Dolnym Śląsku. Umiarkowany wiatr powieje z północnego zachodu. Na wschodzie może być porywisty i osiągnąć prędkość do 50 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność względna powietrza w ciągu dnia będzie oscylować wokół 50-60 procent. Najniższą odnotujemy na południowym zachodzie, najwyższą w pasie od Pomorza i Podlasia po Podkarpacie. W całym kraju odczujemy komfort termiczny, a warunki biometeorologiczne okażą się korzystne.

Wideo Warunki biometeorologiczne we wtorek

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Pogodnie. Temperatura wzrośnie do 10 st. C. Umiarkowany wiatr powieje z północnego zachodu, w porywach z prędkością do 45 km/h. Ciśnienie spada, po południu odnotujemy 1010 hPa.

POZNAŃ

Pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 11 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie spada, po południu odnotujemy 1017 hPa.

GDAŃSK

Pogodnie. Temperatura nie przekroczy 9 st. C. Umiarkowany wiatr powieje z północnego zachodu. W porywach rozpędzi się do 45 km/h. Ciśnienie spada, po południu na barometrach zobaczymy 1026 hPa.

WROCŁAW

Pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 12 st. C. Umiarkowany wiatr powieje z północnego zachodu. Ciśnienie spada, po południu odnotujemy 1015 hPa.

KRAKÓW

Pogodnie. Temperatura wzrośnie do 9 st. C. Północno-zachodni wiatr powieje umiarkowanie, w porywach do 45 km/h. Ciśnienie spada, po południu barometry wskażą 998 hPa.