Warunki biometeorologiczne

Niedziela zapowiada się pogodnie. Jedynie na Wybrzeżu, Warmii, Mazurach i Suwalszczyźnie będzie pochmurnie. Miejscami pojawią się tam słabe opady deszczu do 1-5 litrów na metr kwadratowy. Termometry pokażą maksymalnie od 17 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 22 st. C w centrum, do 24 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, na zachodzie okresami dość silny.

Od południa po centrum kraju wilgotność powietrza będzie wynosiła około 70 procent. Im dalej na północ, tym będzie wyższa i tam dojdzie do ponad 80 proc. Odczujemy ciepło, a na północy komfort termiczny. Warunki biometeorologiczne w większości kraju okażą się neutralne, jedynie na północy niekorzystne.

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Słonecznie. Na termometrach zobaczymy do 22 st. C. Wiatr będzie południowo-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie około południa wzrośnie do 1005 hPa.

TRÓJMIASTO

Pochmurno, okresami słaby deszcz. Temperatura wzrośnie do 19 st. C. Wiatr będzie południowo-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, około południa dojdzie do 1015 hPa.

POZNAŃ

Pogodnie. Temperatura dojdzie do 22 st. C. Wiatr będzie południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy. Ciśnienie rośnie, około południa wyniesie 1005 hPa.

WROCŁAW

Pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie 24 st. C. Wiatr będzie południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy. Ciśnienie około południa wzrośnie do 1003 hPa.

KRAKÓW

Pogodnie. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 23 st. C. Wiatr będzie wiał z południowego zachodu, słabo i umiarkowanie. Ciśnienie około południa dojdzie do 993 hPa.