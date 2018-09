Prognoza pogody na dziś: pogodnie, miejscami popada deszcz i powieje silny wiatr

Ogromne i bardzo niebezpieczne. Huragany i tajfuny żywią się parą wodą - 14-09-2018 Dwa ogromne niebezpieczeństwa znajdują się na oceanach: huragan Florence i tajfun Mangkhut. Oba przyniosą obfite opady deszczu, niszczycielski wiatr i potężny sztorm. O ich sile opowiadała na antenie TVN24 synoptyk Arleta Unton-Pyziołek. czytaj dalej

Sobota z przelotnym deszczem

Jak informuje synoptyk tvnmeteo.pl, Polska będzie w obszarze podwyższonego ciśnienia związanego z wyżem znad Francji, tylko nad wschodnią i południową Polską przemieszcza się umiarkowanie aktywny front atmosferyczny związany z niżem znad Morza Czarnego. Cały kraj objęty zostanie przez chłodną masę powietrza polarnego.

W pierwszy dzień weekendu na wschodzie, południowym wschodzie i miejscami w centrum kraju oraz na Pomorzu zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, okresami maja pojawiać się opady deszczu o natężenie 1-10 litrów na metr kwadratowy. Poza tym będzie dość pogodnie. Temperatura wyniesie od 18 stopni Celsjusza na Wybrzeżu, Suwalszczyźnie i Lubelszczyźnie, przez 20 st. C w centrum kraju, po 22 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr, północno-zachodni, będzie słaby i umiarkowany, okresami dość silny, a w porywach na Wybrzeżu dojdzie do 60 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeorologiczne

Największą wilgotność odnotujemy na południowym wschodzie - przekroczy 80 procent. Będzie się zmniejszać w kierunku północno-zachodnim. W całym kraju odczujemy komfort termiczny. Warunki biometeorologiczne będą zróżnicowane - na północy i w wąskim pasie od północy po Mazowsze, Ziemię Łódzką i Dolny Śląsk powinny być neutralne. Aura powinna wpłynąć korzystnie na mieszkańców regionów zachodnich. Na pozostałym obszarze biomet okaże się niekorzystny.

Wideo Warunki biometeorologiczne w sobotę

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

TRÓJMIASTO

Zachmurzenie umiarkowane i duże, możliwy słaby przelotny deszcz. Termometry pokażą 20 st. C. Wiatr będzie północno-zachodni, słaby i umiarkowany, ale okresami dość silny. Ciśnienie lekko rośnie, w Warszawie około południa wyniesie 1006 hPa.

Zachmurzenie umiarkowane i duże, możliwy słaby przelotny deszcz. Temperatura wzrośnie do 18 st. C. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie lekko rośnie, około południa wyniesie 1018 hPa.

POZNAŃ

Zachmurzenie małe i umiarkowane, przejściowo duże. Temperatura wyniesie 21 st. C. Z północnego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr, który okresami może być dość silny. Ciśnienie lekko rośnie, około południa wyniesie 1009 hPa.

WROCŁAW

Zachmurzenie małe i umiarkowane, przejściowo duże. Temperatura wyniesie maksymalnie 22 st. C. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr. Ciśnienie lekko rośnie, około południa barometry pokażą 1006 hPa.

KRAKÓW

Zachmurzenie umiarkowane i duże, możliwy jest przelotny deszcz. Termometry pokażą 21 st. C. Wiatr okaże się północno-zachodni, słaby i umiarkowany, a okresami dość silny. Ciśnienie lekko rośnie, około południa barometry wskażą 992 hPa.