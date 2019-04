Prognoza pogody na dziś: pogodnie w większości kraju, do 19 stopni

Turkusowe wody zamieniły się w "bagno". Gronorosty u wybrzeża rajskiej wyspy - 06-04-2019 W wodzie u wybrzeży wyspy Aruba pojawiły się brązowe gronorosty - glony z gromady brunatnic. Mogą powodować utrudnienia w żegludze morskiej. czytaj dalej

Niedziela okaże się pogodna. Tylko na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie będzie pochmurno z rozpogodzeniami, początkowo mogą wystąpić słabe opady deszczu. Na termometrach zobaczymy od 13 stopni Celsjusza na Podlasiu, przez 17 st. C w centrum kraju, do 19 st. C na zachodzie. Wiatr wschodni i południowo-wschodni powieje słabo i umiarkowanie.

Warunki biometeorologiczne

Najwyższą wilgotność w ciągu dnia odnotujemy na południowym wschodzie, wyniesie około 70 procent. Zmniejszać się będzie w kierunku północnym. W przeważającej części kraju odczujemy ciepło, a na północnym wschodzie komfort termiczny. Warunki biometeorologiczne okażą się korzystne, na wschodzie neutralne.

Wideo Warunki biometeo w niedzielę

Prognoza pogody dl wybranych miast

WARSZAWA

Pogodnie. Na termometrach zobaczymy 15 st. C. Wiatr południowo-wschodni, powieje słabo i umiarkowanie. Ciśnienie spada, około południa wyniesie 995 hPa.

TRÓJMIASTO

Pogodnie. Temperatura wzrośnie do 14 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wschodni wiatr. Ciśnienie spada, około południa wyniesie 1010 hPa.

POZNAŃ

Pogodnie. Termometry pokażą 19 st. C. Powieje wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie spada, około południa wyniesie 997 hPa.

WROCŁAW

Pogodnie. Temperatura wzrośnie do 18 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr wschodni. Ciśnienie spada, około południa wyniesie 992 hPa.

KRAKÓW

Pogodnie. Na termometrach zobaczymy 17 st. C. Wiatr południowo-wschodni powieje słabo i umiarkowanie. Ciśnienie spada, około południa wyniesie 980 hPa.