Warunki biometeorologiczne

Niedziela może przynieść przelotne opady deszczu na Podkarpaciu i Roztoczu. Lokalnie może zagrzmieć. Poza tym pogodnie. Na termometrach zobaczymy od 22 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 29 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni, w porywach burzowych powieje z maksymalną prędkością dochodzącą do 70 kilometrów na godzinę.

Na przeważającym obszarze kraju wilgotność utrzyma się na poziomie 40 procent. Powyżej tej wartości wzrośnie na południowym wschodzie. Na przeważającym obszarze kraju odczujemy ciepło, a na zachodzie - gorąco. Biomet będzie neutralny w południowych i zachodnich województwach, a na pozostałym obszarze kraju - korzystny.

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Czeka nas wiele chwil ze słońcem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 26 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie po południu osiągnie 1005 hPa i spada.

POZNAŃ

Dużo słońca. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 28 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie po południu wyniesie 1007 hPa i spada.

GDAŃSK

Słonecznie. Termometry pokażą 24 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie po południu osiągnie 1018 hPa i spada.

WROCŁAW

Wiele chwil ze słońcem. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie 29 st. C. Powieje umiarkowany, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie spada, po południu na barometrach możemy spodziewać się 1003 hPa.

KRAKÓW

Może spaść przelotny deszcz, niewykluczone jest też, że zagrzmi. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 26 st. C. Południowo-zachodni wiatr będzie na ogół umiarkowany, ale w porywach burzowych rozpędzi się do 70 km/h. Barometry wskażą po południu 990 hPa, ciśnienie spada.