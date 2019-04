Najpierw dużo słońca i do 20 stopni. W weekend aura się popsuje - 02-04-2019 Przed nami kilka pogodnych dni, w czwartek i piątek temperatura miejscami osiągnie 20 stopni Celsjusza. Może mocniej powiać. Na weekend synoptycy zapowiadają aurę pochmurną i lokalne opady deszczu. czytaj dalej

Środa zapowiada się pogodnie, tylko na zachodzie kraju i Pomorzu pojawi się więcej chmur.

Na termometrach zobaczymy od 11 st. C na Suwalszczyźnie, przez 17 st. C w centrum kraju, do 19 st. C na Dolnym Śląsku.

Powieje umiarkowany i dość silny wiatr, południowo-wschodni. W porywach może wiać z prędkością do 60-70 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie około 60 procent. Na północy i północnym wschodzie kraju odczujemy chłód, w pozostałej części kraju - komfort termiczny. Warunki biometeorologiczne okażą się korzystne.

Wideo Warunki biometeo w środę

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Zachmurzenie małe. Termometry pokażą maksymalnie 15 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr, południowo-wschodni, który w porywach może osiągnąć prędkość 60 km/h. Ciśnienie spada, około południa wyniesie 1003 hPa.

TRÓJMIASTO

Zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura wzrośnie do 14 st. C. Powieje południowo-wschodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach może osiągnąć prędkość 60-70 km/h. Ciśnienie spada, około południa na barometrach zobaczymy 1013 hPa.

POZNAŃ

Zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura sięgnie 18 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, południowo-wschodni, w porywach powieje do 60-70 km/h. Ciśnienie spada, około południa na barometrach zobaczymy 998 hPa.

WROCŁAW

Zachmurzenie małe i umiarkowane. Na termometrach w najcieplejszej porze dnia zobaczymy 19 st. C. Południowo-wschodni wiatr powieje umiarkowanie i dość silnie, w porywach osiągnie prędkość 60-70 km/h. Ciśnienie spada, około południa do 993 hPa.

KRAKÓW

Zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura wzrośnie do 18 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr z południowego wschodu. W porywach może rozpędzić się do 60-70 km/h. Ciśnienie spada, około południa odnotujemy 986 hPa.