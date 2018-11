Prognoza pogody na dziś: pogodny, ale zimny i wietrzny dzień

Najbliższe dni jeszcze zimne. Na horyzoncie widać ocieplenie - 28-11-2018 W kolejnych dniach nadal miejscami będzie mroźno, a odczucie chłodu spotęguje porywisty wiatr. W części kraju pojawią się słabe opady deszczu albo deszczu ze śniegiem. Pod koniec tygodnia zacznie jednak robić się cieplej. czytaj dalej

W czwartek na niebie pojawi się niewiele chmur, nie będzie też z nich padać. Na termometrach zobaczymy od -5 st. C na Podkarpaciu do 3 st. C na Dolnym Śląsku. Południowo-wschodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie prędkość do 60 km/h. Na Wybrzeżu możliwe są porywy wiatru, osiągające prędkość ponad 80 km/h.

Warunki biometeorologiczne

Najniższą wilgotność powietrza, na poziomie poniżej 80 procent, odnotujemy na wschodzie. Będzie wzrastać w kierunku zachodnim. W całym kraju odczujemy chłód, a warunki biometeorologiczne okażą się korzystne.

Wideo Warunki biometeorologiczne w czwartek

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

Słonecznie. Temperatura wzrośnie do 0 st. C. Południowo-zachodni wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, okresami w porywach rozpędzi się do ponad 70 km/h. Ciśnienie spada, w Gdańsku, w południe barometry pokażą 1030 hPa.

KRAKÓW

Słonecznie. Temperatura dojdzie do -1 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr z południowego zachodu, w porywach osiągający do 50 km/h. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 1004 hPa.

POZNAŃ

Na ogół słonecznie. Temperatura wzrośnie do 1 st. C. Z południowego zachodu powieje umiarkowany i dość silny wiatr. W porywach może osiągnąć do 60 km/h. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 1017 hPa.

WARSZAWA

WROCŁAW

Na ogół słonecznie. Termometry pokażą -2 st. C. Południowo-zachodni wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, okresami w porywach rozpędzi się do 60 km/h. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 1022 hPa.

Pogodnie. Temperatura wzrośnie do 3 st. C. Południowo-zachodni wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie ponad 60 km/h. Ciśnienie w południe wyniesie 1015 hPa, spada.