Na północy kraju może przelotnie popadać deszcz, natomiast w innych regionach będzie pogodnie. Termometry pokażą od 17 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 26 st. C na Podkarpaciu. Wiatr umiarkowany, wiejący z zachodu, w porywach osiągnie prędkość do 50 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeorologiczne

Na południu Polski wilgotność powietrza utrzyma się poniżej 30 procent. Będzie rosła w kierunku północnym, gdzie może przekroczyć 50 procent. W całym kraju odczujemy komfort termiczny. Pogoda prawie wszędzie korzystnie wpłynie na samopoczucie, tylko na północy biomet będzie neutralny.

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Słonecznie. Termometry wskażą do 20 st. C. Powieje umiarkowany, zachodni wiatr, w porywach rozpędzający się do 50 km/h. Spadające ciśnienie po południu osiągnie 1005 hPa.

POZNAŃ

Pełen słońca, z temperaturą sięgającą 22 st. C. Umiarkowany i zachodni wiatr powieje w porywach do 50 km/h. Ciśnienie po południu spadnie do 1009 hPa.

GDAŃSK

Przelotne opady deszczu. Temperatura nie przekroczy 20 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, zachodni, w porywach do 50 km/h. Ciśnienie obniży się po południu do 1016 hPa.

WROCŁAW

Na niebie zaświeci słońce, a temperatura dojdzie do 25 st. C. Wiatr powieje umiarkowanie z zachodu, w porywach do 50 km/h. Po południu ciśnienie spadnie do 1007 hPa.

KRAKÓW

słonecznie. Temperatura w najcieplejszym momencie dojdzie do 26 st. C. Z zachodu powieje wiatr umiarkowany, w porywach do 50 km/h. Po południu ciśnienie spadnie do 994 hPa.