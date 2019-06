Prognoza pogody na dziś: pogodny dzień w większości kraju

We Francji upały zebrały śmiertelne żniwo - 27-06-2019 Hiszpanie walczą z dużym lokalnym pożarem, a we Francji z powodu wysokich temperatur umierają ludzie. Ekstremalne upały mocno dają się we znaki mieszkańcom zachodniej Europy. czytaj dalej

Warunki biometeorologiczne

Czeka nas pogodny piątek, jedynie na wschodzie może przelotnie popadać. Termometry pokażą od 20 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 26 st. C na Dolnym Śląsku. Z północnego-zachodu powieje wiatr umiarkowany, który na wschodzie rozpędzi się w porywach do 50 kilometrów na godzinę.

Wilgotność powietrza utrzyma się na poziomie 40-50 procent. W prawie wszystkich regionach kraju odczujemy komfort termiczny, ciepło będzie na południowym zachodzie. Warunki biometeo będą na ogół korzystne.

Wideo Warunki biometeorologiczne w piątek

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

We Francji upały zebrały śmiertelne żniwo - 27-06-2019 Hiszpanie walczą z dużym lokalnym pożarem, a we Francji z powodu wysokich temperatur umierają ludzie. Ekstremalne upały mocno dają się we znaki mieszkańcom zachodniej Europy. czytaj dalej

Słoneczny. Termometry wskażą maksymalnie 23 st. C. Wiatr powieje umiarkowanie, w porywach do 50 km/h, z północnego zachodu. Spadające ciśnienie po południu wyniesie 1005 hPa.

POZNAŃ

Prognozuje się dużo słońca. Maksymalna prognozowana temperatura to 24 st. C. Wiatr powieje umiarkowanie, w porywach do 40 km/h, z północnego zachodu. Spadające ciśnienie po południu wyniesie 1010 hPa.

GDAŃSK

Niebezpieczna pogoda w Grecji. Burze, silny wiatr, intensywne opady, pożary - 27-06-2019 Pogoda we wtorek po południu przysporzyła Grekom wiele zmartwień. Na północy kraju wystąpiły intensywne burze z silnymi opadami deszczu, zaś na południu bardzo silnie wiało. Wybuchały także pożary. czytaj dalej

W ciągu dnia będzie pogodnie, a termometry wskażą do 22 st. Wiatr powieje umiarkowanie, w porywach do 50 km/h, z północnego zachodu. Spadające ciśnienie po południu wyniesie do 1019 hPa.

WROCŁAW

Pełen słońca. Maksymalna prognozowana temperatura to 26 st. C. Umiarkowany, północno-zachodni wiatr powieje w porywach do 40 km/h. Spadające ciśnienie po południu wyniesie 1007 hPa.

KRAKÓW

Prognozowana jest pogodna aura, z temperaturą maksymalną do 23 st. C. Z północnego zachodu powieje umiarkowany wiatr, który w porywach rozpędzi się do 50 km/h. Spadające ciśnienie po południu wyniesie 993 hPa.