Gradobicia, zalania, kilkaset interwencji. Niebezpieczna pogoda w Polsce - 21-07-2019 Pogoda w niedzielę w Polsce była gwałtowna. Wiatr łamał konary drzew, padał ulewny deszcz i sypał grad. Strażacy interweniowali kilkaset razy. Na Kontakt 24 wysyłacie nam zdjęcia i nagrania.

W poniedziałek na wschodzie i Podkarpaciu możliwe są przelotne opady deszczu i burze. Poza tym będzie pogodnie. Termometry wskażą maksymalnie od 22 stopni Celsjusza na Pomorzu do 27 st. C na Podkarpaciu. Z północnego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr, który rozpędzi się w porywach burzowych do 70 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeorologiczne

Na przeważającym obszarze kraju wilgotność utrzyma się na poziomie 60 procent. Tylko na wschodzie wzrośnie powyżej tej wartości. W całym kraju odczujemy komfort termiczny. Warunki biometeo będą niekorzystne tylko w części wschodniej kraju, a w pozostałych regionach - neutralne.

Wideo Warunki biometeorologiczne w poniedziałek

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Pogodnie. Termometry pokażą w najcieplejszym momencie dnia 25 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie po południu sięgnie 1008 hPa, będzie rosło.

POZNAŃ

Pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 24 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie będzie rosło, po południu sięgnie 1012 hPa.

GDAŃSK

WROCŁAW

Pogodnie. Termometry pokażą maksymalnie 22 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie po południu sięgnie 1020 hPa i będzie rosło.

Pogodnie. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy 26 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie po południu sięgnie 1008 hPa i będzie rosło.

KRAKÓW

Może popadać przelotny deszcz, niewykluczone, że zagrzmi. Temperatura wyniesie maksymalnie 27 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z północnego zachodu, w porywach burzowych osiągnie do 70 km/h. Ciśnienie po południu sięgnie 996 hPa i będzie rosło.