Prognoza pogody na dziś: pogodny i rześki dzień. Miejscami burze

Warunki biometeorologiczne

W piątek na wschodzie i południowym wschodzie kraju może przelotnie popadać deszcz. Oprócz tego prognozuje się burze. Podczas nich lokalnie może spaść grad. Poza tym będzie pogodnie. Temperatura wyniesie od 16 stopni Celsjusza na Pomorzu do 28 st. C na Podkarpaciu. Północno-zachodni wiatr na ogół umiarkowany, w porywach burzowych powieje do 90 kilometrów na godzinę.

Najwyższą wilgotność odnotujemy na południowym wschodzie kraju, wyniesie 70 procent. Zmniejszać się będzie w kierunku zachodnim. Warunki biometeorologiczne w większej części kraju okażą się nieutralne, na wschodzie i południowym wschodzie niekorzystne.

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Będzie pogodnie. Termometry wskażą maksymalnie 23 st. C. Powieje wiatr umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 1009 hPa.

POZNAŃ

Będzie pogodnie. Na termometrach zobaczymy do 19 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 1011 hPa.

GDAŃSK

Będzie pogodnie. Temperatura wyniesie maksymalnie 16 st. C. Powieje umiarkowanie z północnego zachodu. Ciśnienie rośnie, w południe na barometrach zobaczymy 1022 hPa.

WROCŁAW

Będzie pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 23 st. C. Wystąpi umiarkowany wiatr, północno-zachodni. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 1005 hPa.

KRAKÓW

Popada przelotny deszcz, wystąpić też może burza i grad. Termometry wskażą 28 st. C. Powieje umiarkowanie, w porywach burzowych wiatr osiągnie 90 km/h. Powieje z północnego zachodu. Ciśnienie rośnie, w południe na barometrach zobaczymy 990 hPa.