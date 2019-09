Prognoza pogody na dziś: pogodny i w większości kraju ciepły dzień

Ponad 400 błyskawic na godzinę. Brak prądu i przerwany mecz - 10-09-2019 Ponad dwa tysiące wyładowań atmosferycznych pojawiło się w sobotnią noc nad stanem Waszyngton. Przerwany został mecz futbolu amerykańskiego, a kilka tysięcy odbiorców nie miało prądu. Burza dała jednak niesamowity spektakl na niebie. czytaj dalej

Polska dostanie się pod wpływ układu wyżowego znad Azorów. Z południowego zachodu popłynie nad kraj cieplejsze powietrze polarne, które wypchnie chłodne masy powietrza.

W środę rano miejscami pojawią się mgły i zamglenia. Synoptycy prognozują małe i umiarkowane zachmurzenie kłębiaste, na północy okresami duże. Termometry pokażą od 21 stopni Celsjusza na Pomorzu, przez 24 st. C w centrum kraju, do 26 st. C na Podkarpaciu. Wiatr z kierunków południowych, słaby i umiarkowany, na północy okresami dość silny, w porywach na Wybrzeżu powieje z prędkością 50 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeorologiczne

Najwyższą wilgotność w ciągu dnia odnotujemy na południowych i północnych krańcach kraju. Mieszkańcy regionów północnych odczują komfort termiczny, zaś pozostałych - ciepło. Warunki biometeorologiczne będą neutralne.

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Kilkadziesiąt interwencji. Podtopienia w Kołobrzegu - 10-09-2019 Obfite opady deszczu spowodowały zalanie ulic w Kołobrzegu, a także liceum. - Udało nam się przy pomocy naszych pomp, naszych ludzi, ale i strażaków obronić de facto ten budynek - powiedział Józef Skorupiński, dyrektor szkoły. czytaj dalej

Pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 24 st. C. Południowy wiatr powieje słabo i umiarkowanie. Ciśnienie rośnie, około południa wyniesie 1010 hPa.

TRÓJMIASTO

Umiarkowane i duże zachmurzenie. Temperatura sięgnie 21 st. C. Wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami powieje dość silnie. Ciśnienie rośnie, około południa na barometrach zobaczymy 1021 hPa.

POZNAŃ

Pogodnie. Termometry pokażą maksymalnie 23 st. C. Południowo-zachodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie. Ciśnienie rośnie, około południa wyniesie 1011 hPa.

WROCŁAW

Pogodnie. Temperatura wzrośnie do 24 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie rośnie, około południa na barometrach zobaczymy 1008 hPa.

KRAKÓW

Pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 24 st. C. Powieje południowy, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie rośnie, około południa wyniesie 997 hPa.