Fale upałów, choroby układu krążenia, ginące gatunki. Tak Polska odczuje zmiany klimatu - 08-10-2018 Przeciągające się fale upałów, coraz dłuższe okresy bez opadów, przerywane ulewami i nawałnicami, większe ryzyko pożarów. To i znacznie więcej grozi Polsce w najbliższych latach w związku z ociepleniem klimatu. Rządowi eksperci przygotowali projekt dokumentu "Polityka Ekologiczna Państwa 2030", w którym stawiają diagnozę zagrożeń. czytaj dalej

We wtorek w większości kraju będziemy mogli cieszyć się słoneczną aurą. Jedynie na północy i wschodzie może się nieznacznie zachmurzyć. Termometry pokażą maksymalnie od 14 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i Podlasiu, do 18 st. C w centrum kraju i nawet 20 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr nie będzie problemem - powieje słabo i umiarkowanie z kierunku południowego.

Jak poinformował po godzinie 8 synoptyk tvnmeteo.pl Artur Chrzanowski występują mgły utrudniające widzialność w następujących miejscowościach: Opole, Racibórz i Siedlce (do 100 metrów) oraz Jelenia Góra (200 metrów).

Warunki biometeorologiczne

Największa wilgotność powietrza wystąpi na północy kraju, przekroczy 60 procent. Będzie zmniejszać się w kierunku południowym. Na północy i wschodzie Polski odczujemy komfortowe warunki termiczne, na południowym zachodzie zaś - ciepło. Biomet okaże się korzystny.

Wideo Warunki biometeorologiczne na wtorek

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Kolejne dni pełne słońca. Miejscami nawet 25 stopni - 08-10-2018 Najbliższe dni przyniosą aurę monotonną, ale bardzo przyjemną. Codziennie będziemy cieszyć się pełnią słońca i komfortową temperaturą. W czwartek miejscami termometry wskażą nawet 25 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Pogodnie, termometry pokażą maksymalnie 16 st. C. Południowy wiatr okaże się słaby i umiarkowany. W południe ciśnienie wyniesie 1013 hPa.

TRÓJMIASTO

Pogodnie, temperatura nie przekroczy 16 st. C. Wiatr powieje z południa, będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie wzrośnie do 1023 hPa.

POZNAŃ

Pogodnie, na termometrach w najcieplejszej porze dnia zobaczymy 18 st. C. Powieje słabo i umiarkowanie, z południa. Barometry około południa wskażą 1012 hPa.

WROCŁAW

Pogodnie, będzie ciepło, maksymalnie 20 st. C. Słabo i umiarkowanie powieje z południowego zachodu. Ciśnienie wyniesie 1008 hPa.

KRAKÓW

Pogodnie, temperatura maksymalna wyniesie 18 st. C. Południowy wiatr będzie słaby i umiarkowany. Około południa na barometrach zobaczymy 997 hPa.