Prognoza pogody na dziś: pół kraju pogodne, a pół burzowe

W środę będzie się chmurzyć, co zaobserwują w szczególności mieszkańcy południowej części Polski. Tam też wystąpią przelotne opady deszczu oraz burze. Na termometrach zobaczymy do 26 stopni Celsjusza.

Gradobicie i intensywny deszcz. Gwałtowne oblicze pogody - 22-05-2018 Grad i intensywne opady deszczu - takie zjawiska towarzyszyły wtorkowym burzom, które przeszły nad Polską. Na Kontakt 24 wysyłaliście relacje pogodowe. czytaj dalej

W ciągu dnia wystąpi przeważnie małe i umiarkowane zachmurzenie. Na południu zaś będzie się dynamicznie zmieniać. Pojawią się również przelotne opady deszczu oraz burze, którym towarzyszyć będą opady do 20 litrów na metr kwadratowy i porywy wiatru do 70 kilometrów na godzinę. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 20 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 23 st. C na Mazowszu do 26 st. C na Podkarpaciu. Słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy wiatr powieje ze wschodu. Ciśnienie rośnie, w południe warszawskie barometry wskażą 1008 hPa.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność względna powietrza w ciągu dnia najwyższa będzie na wschodzie i południu kraju - tam przekroczy 80 procent. W całym kraju odczujemy komfort termiczny. Od Dolnego Śląska, przez Ziemię Łódzką po Lubelszczyznę i Podkarpacie pogoda wpłynie niekorzystnie na nasze samopoczucie. W pozostałych regionach biomet okaże się neutralny.

Wideo Warunki biometeorologiczne w środę

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

Będzie pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie 20 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje ze wschodu. Ciśnienie rośnie, w Gdańsku, w południe barometry wskażą 1023 hPa.

KRAKÓW

Wystąpi przelotny deszcz, może zagrzmieć (do 20 l/mkw. i porywy wiatru do 70 km/h). Temperatura wzrośnie do 25 st. C. Saby i umiarkowany wiatr powieje ze wschodu. Ciśnienie rośnie, w południe barometry wskażą 989 hPa.

POZNAŃ

Na ogół będzie pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 22 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje ze wschodu. Ciśnienie rośnie, w południe odnotujemy 1010 hPa.

WARSZAWA

Na ogół będzie pogodnie. Temperatura wzrośnie do 23 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje ze wschodu. Ciśnienie rośnie, w południe barometry wskażą 1008 hPa.

WROCŁAW

Popada przelotny deszcz i może zagrzmieć (do 20 l/mkw. opadu i porywy wiatru do 70 km/h. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 24 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, wschodni. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 1004 hPa.