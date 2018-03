We wtorek temperatura dojdzie do 14 stopni Celsjusza. Północ i zachód kraju w deszczu, poza tym będzie pogodnie. Dokuczy nam też dość silny wiatr.

We wtorek na zachodzie i północy Polski wystąpią opady deszczu. W pozostałej części kraju będzie pogodnie. Termometry wskażą maksymalnie od 8 st. C na Suwalszczyźnie do 14 st. C na Podkarpaciu. Powieje umiarkowany i dość silny, południowo-zachodni wiatr, którego porywy mogą osiągnąć prędkość do 50 km/h. W górach prognozowane są zjawiska fenowe.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność względna w ciągu dnia będzie najwyższa w strefie opadów deszczu, na północnym zachodzie, gdzie osiągnie 70 procent. Im dalej na południe, tym jej wartości będą spadać, do poniżej 50 procent. W północnej części Polski odczujemy komfort termiczny, natomiast na południu - ciepło. Aura niekorzystnie wpłynie na samopoczucie na północnym zachodzie Polski, w pozostałych regionach biomet okaże się neutralny.

Wideo Warunki biometeo we wtorek

Prognoza dla wybranych miast

WARSZAWA

Pogodnie. Termometry pokażą do 12 st. C. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach do 50 km/h. Ciśnienie w południe wyniesie 988 hPa.



POZNAŃ

Przelotne opady deszczu. Temperatura może dojść do 11 st. C. Wiatr powieje umiarkowany i dość silny, w porywach do 50 km/h, południowo-zachodni. Barometry w południe wskażą 990 hPa. Ciśnienie będzie rosło.

GDAŃSK

Można się spodziewać okresowych opadów deszczu. Termometry wskażą maksymalnie 9 st. C. Napłynie umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach do 50 km/h, południowo-zachodni. Barometry w południe wskażą 995 hPa.

WROCŁAW

Pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie 13 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach do 50 km/h, z kierunku południowo-zachodniego. Ciśnienie w południe wyniesie 988 hPa, będzie rosło.

KRAKÓW

Pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie 14 st. C. Powieje umiarkowany, południowo-zachodni wiatr, dość silny, w porywach do 50 km/h. Barometry wskażą w południe 976 hPa. Ciśnienie będzie rosło.