Prognoza pogody na dziś: połowa Polski pogodna. Miejscami przedzimie

Zima wróci do Polski. Mróz w najcieplejszym momencie dnia i śnieg - 01-02-2018 Najbliższe dni zakończą "wiosnę" tej zimy. Już od soboty temperatura zacznie spadać - w poniedziałek i wtorek miejscami za dnia wyniesie tylko -4 stopnie Celsjusza. Codziennie będzie też padać - przeważnie śnieg.

W ciągu dnia deszczowe chmury zagoszczą na niebie nad południowym wschodem oraz centrum - tu spadnie od 3 do 8 litrów na metr kwadratowy. Na Suwalszczyźnie i Podlasiu będzie padać deszcz ze śniegiem - do 1-2 l/mkw. Nad Pomorzem Zachodnim spadnie do 1-2 l/mkw. deszczu ze śniegiem. Poza tym niebo okaże się pogodne. Termometry wskażą maksymalnie od 3 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i Podlasiu, przez 4 st. C na północy i w Małopolsce do 7 st. C, na Dolnym Śląsku. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego zachodu.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność względna powietrza w ciągu dnia będzie najwyższa na południowym zachodzie, gdzie przekroczy 80 procent. Najniższą zaś odnotuje się na Dolnym Śląsku i południu Wielkopolski - tam spadnie poniżej 60 proc. W całym kraju odczujemy chłód. Na wschodzie, południowym-wschodzie, Małopolsce i na Śląsku pogoda wpłynie na samopoczucie niekorzystnie. W pozostałych regionach biomet okaże się neutralny.

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Popada przelotny deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 5 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego zachodu. Ciśnienie waha się, w południe wyniesie 994 hPa.

POZNAŃ

Niebo pozostanie pogodne. Temperatura wyniesie maksymalnie 6 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego zachodu. Ciśnienie waha się. Na barometrach w południe zobaczymy 995 hPa.

GDAŃSK

Wciąż pogodnie. Temperatura wzrośnie do 4 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, z południowego zachodu. Ciśnienie waha się, w południe wyniesie 1006 hPa.

WROCŁAW

Pogodnie. Temperatura wzrośnie do 7 st. C. Południowo-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie waha się, w południe wyniesie 991 hPa.

KRAKÓW

Okresami wystąpią opady deszczu. Termometry wskażą maksymalnie 4 st. C. Południowo-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie waha się, w południe barometry odnotują 980 hPa.