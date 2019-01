Prognoza pogody na dziś: popada deszcz, deszcz ze śniegiem i śnieg

Trochę śniegu, trochę deszczu, temperatura przeważnie na plusie - 26-01-2019 Aura w najbliższych dniach będzie obfitowała w opady śniegu, deszczu ze śniegiem i deszczu. Pożegnamy się natomiast z mrozem. Temperatura tylko w nielicznych regionach ma spadać poniżej zera stopni Celsjusza. Na Dolnym Śląsku prognozuje się jej wzrost nawet do 5 stopni. czytaj dalej

Śnieg i śnieg z deszczem

W niedzielę Polska pozostanie pod wpływem układu niskiego ciśnienia znad Morza Północnego. Nad krajem przemieści się z zachodu na wschód ciepły front atmosferyczny. Wschodnia część kraju pozostaje w mroźnym powietrzu pochodzenia arktycznego, jednak nad resztę kraju napływa ciepłe powietrze polarne.

W ciągu dnia na Śląsku będzie pochmurno i na ogół bez opadów. W pozostałych regionach zachmurzenie okaże się duże. Na północnym wschodzie popada śnieg - do 1-4 centymetrów - poza tym wystąpią opady śniegu z deszczem i deszczu do 3 litrów na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -5 st. C na Suwalszczyźnie, przez 2 st. C w centrum, do 5 st. C na Dolnym Śląsku. Na ogół umiarkowany, okresami dość silny wiatr powieje z kierunków południowych. W porywach może osiągać prędkość do 60 kilometrów na godzinę.

Wideo Prognoza pogody na niedzielę

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność względna powietrza w ciągu dnia będzie oscylowała wokół 80-90 procent. Najwyższą odnotujemy w regionach północnych, gdzie przekroczy 90 procent. Od Pomorza po Podkarpacie odczujemy zimno, a na pozostałym obszarze kraju chłód. Dokuczy nam również wysoka wilgotność. Pogoda wpłynie na samopoczucie niekorzystnie.

Wideo Warunki biometeorologiczne w niedzielę

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Zachmurzenie duże. Okresami wystąpią opady śniegu do 1-2 cm, przechodzące w śnieg z deszczem. Temperatura wzrośnie do zera stopni. Południowo-wschodni wiatr powieje umiarkowanie i dość silnie. Ciśnienie spada, około południa odnotujemy 986 hPa.

TRÓJMIASTO

Prawie wszędzie trudne warunki na drogach - 27-01-2019 Pogoda przyniesie kierowcom wiele utrudnień - między innymi opady deszczu ze śniegiem i porywisty wiatr. czytaj dalej

Zachmurzenie będzie duże. Okresami wystąpią opady śniegu do 1-3 cm. Temperatura nie przekroczy zera stopni. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje z południa. Ciśnienie spada, około południa wyniesie 995 hPa.

POZNAŃ

Zachmurzenie duże, okresami opady śniegu z deszczem i deszczu do 1-3 cm. Temperatura wzrośnie do 3 st. C. Południowy wiatr okaże się umiarkowany i dość silny. Ciśnienie spada, około południa barometry wskażą 983 hPa.

WROCŁAW

Zachmurzenie duże. Temperatura nie przekroczy 5 st. C. Wiatr będzie południowy, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie spada, około południa wyniesie 980 hPa.

KRAKÓW

Zachmurzenie będzie duże. Okresami wystąpią opady śniegu z deszczem i deszczu do 1-3 cm. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 3 st. C. Południowy wiatr okaże się umiarkowany i dość silny. Ciśnienie spada, około południa wyniesie 973 hPa.