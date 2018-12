Prognoza pogody na dziś: popada i powieje, ale będzie nawet 11 stopni

Z każdym dniem coraz zimniej. Popada deszcz ze śniegiem, a nawet śnieg - 06-12-2018 Najbliższe dni będą pochmurne i deszczowe. Na początku przyszłego tygodnia synoptycy nie wykluczają opadów śniegu. Temperatura będzie konsekwentnie spadać, by we wtorek nie przekroczyć czterech stopni Celsjusza. czytaj dalej

W ciągu dnia zachmurzenie okaże się duże. Okresami popada deszcz, do 5-10 litrów na metr kwadratowy, a na północnym wschodzie deszcz ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 3 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 8 st. C w centrum kraju, do 11 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, południowo-zachodni. W porywach rozpędzi się do 60 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność względna powietrza w ciągu dnia w całym kraju przekroczy 90 procent. Wszystkim mieszkańcom Polski dokuczy chłód i wilgoć, na północy również wiatr. Pogoda wpłynie na samopoczucie niekorzystnie.

Wideo Warunki biometeorologiczne w piątek

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Zachmurzenie duże, okresami deszcz. Termometry pokażą maksymalnie 7 stopni Celsjusza. Południowo-zachodni wiatr okaże się umiarkowany i dość silny. Ciśnienie około południa wyniesie 998 hPa, spada.

TRÓJMIASTO

Zachmurzenie duże, okresami deszcz. Temperatura wzrośnie do 8 stopni Celsjusza. Wiatr z południowego zachodu powieje umiarkowanie i dość silnie. Ciśnienie około południa wyniesie 1005 hPa, spada.

POZNAŃ

Zachmurzenie duże, okresami deszcz. Temperatura wzrośnie do 10 stopni Celsjusza. Wiatr południowo-zachodni okaże się umiarkowany i dość silny. Ciśnienie około południa wyniesie 996 hPa, spada.

WROCŁAW

Zachmurzenie duże, okresami deszcz. Termometry pokażą maksymalnie 11 stopni Celsjusza. Wiatr z południowego zachodu powieje umiarkowanie i dość silnie. Ciśnienie około południa wyniesie 995 hPa, spada.

KRAKÓW

Zachmurzenie duże, okresami deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 8 stopni Celsjusza. Z południowego zachodu wiatr powieje umiarkowanie i dość silnie. Ciśnienie około południa wyniesie 988 hPa, spada.