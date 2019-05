Prognoza pogody na dziś: popada, lokalnie zagrzmi, do 17 stopni

Już 326 przypadków boreliozy w jednym województwie. To dopiero początek sezonu - 02-05-2019 Jak poinformował Janusz Dzisko, dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie, w tym roku epidemiolodzy odnotowali już 326 przypadków zachorowań na boreliozę. To bardzo dużo, ponieważ w województwie warmińsko-mazurskim w całym 2018 roku na boreliozę zachorowało w sumie 1,3 tysiąca osób. czytaj dalej

W piątek pogodna aura wystąpi na Ziemi Lubuskiej i w Wielkopolsce. W reszcie kraju pojawią się przelotne opady deszczu, a na południowym wschodzie lokalne burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 10 stopni Celsjusza na Pomorzu do 17 st. C na Podkarpaciu. Umiarkowanie powieje z zachodu. Wiatr w porywach będzie osiągał do 50 kilometrów na godzinę, a w porywach burzowych do 70 km/h.

Warunki biometeorologiczne

Największa wilgotność względna powietrza wystąpi na północy, wschodzie i południowym wschodzie kraju. W całej Polsce będzie chłodno, wietrznie i wilgotno. Pogoda wpłynie niekorzystnie na samopoczucie.



Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Może przelotnie popadać. Temperatura maksymalna sięgnie 14 st. C. Powieje umiarkowany wiatr z zachodu, którego porywy będą rozpędzać się do 50 km/h. Około południa barometry wskażą 991 hektopaskali, a ciśnienie będzie się wahać.

POZNAŃ

Pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie 13 st. C. Porywy umiarkowanego, zachodniego wiatru będą osiągać do 50 km/h. Do południa ciśnienie sięgnie 995 hPa oraz będzie się wahać.

GDAŃSK

Możliwe przelotne opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 10 st. C. Z zachodu powieje umiarkowany wiatr. Jego porywy mogą rozpędzać się do 50 km/h. Po południu ciśnienie osiągnie 1002 hPa i zacznie się wahać.

WROCŁAW

Może przelotnie popadać. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 14 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, zachodni, a jego porywy będą osiągać do 50 km/h. Około południa ciśnienie będzie oscylować w okolicy 991 hPa.

KRAKÓW

Przelotne opady lub burze. Temperatura maksymalna wyniesie 17 st. C. Z zachodu powieje umiarkowany wiatr. W porywach burzowych może osiągać do 70 km/h. Po południu ciśnienie będzie wahać się w okolicy 978 hPa.