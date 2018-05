Prognoza pogody na dziś: poranek był pogodny, ale po południu zagrzmi

Wracają burze, także z gradem - 21-05-2018 Burze, opady deszczu i porywisty wiatr - oto, co może nas czekać w najbliższych kilku dniach. To nie oznacza jednak zupełnego pożegnania ze słońcem. Nadal będzie też dość ciepło - temperatura w dzień przeważnie będzie się utrzymywać w granicach 20-25 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Wtorek z burzami

Pogodę w Polsce kształtuje rozległy układ niżowy znad zachodniej i południowej Europy. Do kraju wkroczy front atmosferyczny, niosący deszcz i burze.

Pogodne pozostaną jedynie krańce zachodnie Polski. W pozostałych regionach zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, popada przelotny deszcz, 5-10 litrów na metr kwadratowy. Szczególnie na wschodzie i południu mogą wystąpić burze z gradem, podczas których spadnie do 30 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 19 stopni Celsjusza na Wybrzeżu, przez 23 st. C w centrum, do 25 st. C na południu. Południowo-wschodni i wschodni wiatr będzie przeważnie słaby i umiarkowany, okresami dość silny. W burzach osiągnie prędkość w porywach do 80 kilometrów na godzinę.

Pogoda wpłynie na nas niekorzystnie

Wilgotność względna powietrza okaże się najwyższa na wschodzie i w Małopolsce - tam przekroczy 80 procent. W regionach północnych odczujemy komfort termiczny, a w reszcie kraju ciepło. W całej Polsce pogoda wpływa na samopoczucie niekorzystnie.

Wideo Warunki biometeorologiczne we wtorek

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, po południu przejściowo duże. Możliwe są przelotne opady deszczu. Temperatura wzrośnie do 23 st. C. Południowo-wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie spada, około południa odnotujemy 1005 hektopaskali.

TRÓJMIASTO

Zachmurzenie okaże się małe i umiarkowane, wzrastające do dużego. Wystąpią przelotne opady deszczu, może też zagrzmieć. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 19 st. C. Południowo-wschodni wiatr będzie przeważnie słaby i umiarkowany. Okresami stanie się dość silny, a w burzy silny. Ciśnienie spada, około południa wyniesie 1018 hPa.

POZNAŃ

Zachmurzenie okaże się małe i umiarkowane, wzrastające po południu do dużego. Możliwe są przelotne opady deszczu oraz burza. Temperatura w najcieplejszej chwili dnia osiągnie 23 st. C. Wschodni, słaby i umiarkowany wiatr okresami może być dość silny. Ciśnienie spada, około południa wyniesie 1006 hPa.

WROCŁAW

Synoptycy prognozują zachmurzenie małe i umiarkowane, wzrastające do dużego. Wystąpią przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy do 24 st. C. Wschodni, słaby i umiarkowany wiatr okresami może być dość silny. Ciśnienie spada, około południa barometry wskażą 1000 hPa.

KRAKÓW

Zachmurzenie okaże się małe i umiarkowane, wzrastające do dużego. Popada przelotny deszcz, może zagrzmieć. Temperatura wzrośnie do 25 st. C. Południowo-wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany, okresami dość silny, a w burzach silny. Ciśnienie spada, około południa odnotujemy 989 hPa.