W sobotę w wielu regionach wystąpią opady deszczu, miejscami dość obfite. Powieje też porywisty wiatr, który może rozpędzić się do 80 kilometrów na godzinę, a w górach do 140.

Trzy wiry niżowe rządzą pogodą. Przed nami trudny tydzień - 08-03-2019 Najbliższe dni przyniosą dynamiczną pogodę, obfitującą w opady deszczu, deszczu ze śniegiem, a miejscami również śniegu. Temperatura spadnie nawet do 2 stopni Celsjusza, a prędkość porywów wiatru może przekraczać 100 kilometrów na godzinę. czytaj dalej

W ciągu dnia niebo zasnuje się chmurami. Z zachodu w głąb kraju przemieści się strefa opadów deszczu rzędu 5-15 litrów na metr kwadratowy. Padać nie będzie jedynie na Podkarpaciu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 7 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 9 st. C w centrum, do 13 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, południowo-zachodni. W porywach osiągnie prędkość do 50-80 kilometrów na godzinę, a na Wybrzeżu do 90 km/h. W górach wystąpi wiatr fenowy (zstępujący z grzbietów w doliny), który powieje z prędkością przekraczającą 100 km/h, może dojść nawet do 140 km/h.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność względna powietrza w ciągu dnia najwyższa będzie w regionach zachodnich i północnych, gdzie przekroczy 80 procent. Najniższą, wynoszącą mniej niż 60 procent, odnotujemy na Lubelszczyźnie. W całym kraju odczujemy chłód i wilgoć. W regionach południowych oraz nad morzem dodatkowo dokuczy silny wiatr. Warunki biometeorologiczne okażą się na ogół niekorzystne. Jedynie na Podkarpaciu biomet będzie neutralny.

Wideo Warunki biometeorologiczne w sobotę

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Oglądaj TVN Meteo w internecie - 08-03-2019 TVN Meteo to zawsze aktualne prognozy pogody, informacje pogodowe dla kierowców, relacje reporterów, ciekawostki z kraju i ze świata oraz wiele innych. czytaj dalej

Pochmurno, po południu wystąpią opady deszczu. Temperatura wzrośnie do 10 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, południowo-zachodni. W porywach rozpędzi się do 70 km/h. Ciśnienie spada, około południa odnotujemy 996 hPa.

TRÓJMIASTO

Pochmurno, okresami wystąpią opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 8 st. C. Południowo-zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny. W porywach osiągnie prędkość do 70-90 km/h. Ciśnienie spada, około południa wyniesie 1000 hPa.

POZNAŃ

Pochmurno, okresami wystąpią opady deszczu. Termometry wskażą maksymalnie 9 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, południowo-zachodni. W porywach rozpędzi się do 60-80 km/h. Ciśnienie spada, około południa odnotujemy 995 hPa.

WROCŁAW

Pochmurno, okresami popada deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 10 st. C. Południowo-zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny. Osiągnie prędkość w porywach do 60-80 km/h. Ciśnienie spada, około południa wyniesie 995 hPa.

KRAKÓW

Pochmurno z przejaśnieniami, możliwe słabe opady deszczu. Temperatura nie przekroczy 12 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, południowo-zachodni. W porywach osiągnie prędkość do 60-80 km/h. Ciśnienie spada, około południa na barometrach zobaczymy 987 hPa.