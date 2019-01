Alerty hydrologiczne trzeciego, najwyższego stopnia - 02-01-2019 Porywisty wiatr może spowodować podnoszenie się poziomu wody w Bałtyku i w ujściowym odcinku Odry. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty hydrologiczne trzeciego stopnia. czytaj dalej

Warunki biometeorologiczne

W środę w ciągu dnia niebo będzie pochmurne. Na Pomorzu, Ziemi Lubuskiej i w Wielkopolsce możemy spodziewać się przejaśnień. W pozostałych regionach okresami wystąpią opady śniegu. Na Podkarpaciu mogą być dość intensywne - do 10 centymetrów. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od zera stopni na Suwalszczyźnie do 3 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim. Wiatr okaże się dość silny i silny, północny i północno-zachodni. Powieje z prędkością w porywach do 60-80 kilometrów na godzinę, na Wybrzeżu nawet do 130 km/h. Lokalnie może powodować zawieje śnieżne. Na Bałtyku wystąpi sztorm o sile 10 stopni w skali Beauforta.

Wilgotność względna powietrza w ciągu dnia będzie najwyższa w regionach wschodnich oraz w Małopolsce i na Śląsku. Przekroczy tam 90 procent. W cały kraju odczujemy zimno, dokuczy też wilgoć i silny wiatr. Pogoda niekorzystnie wpłynie na samopoczucie.

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Pochmurno z opadami śniegu. Temperatura wyniesie maksymalnie 2 st. C. Wiatr okaże się dość silny i silny, północno-zachodni. W porywach osiągnie prędkość do 60-80 km/h. Ciśnienie rośnie, po południu barometry wskażą 997 hPa.

POZNAŃ

Wystąpią przelotne opady śniegu. Temperatura wzrośnie do 2 st. C. Wiatr będzie dość silny i silny, północno-zachodni. W porywach osiągnie prędkość do 60-80 km/h. Ciśnienie rośnie, po południu barometry wskażą 1008 hPa.

GDAŃSK

Przelotne opady śniegu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 1 st. C. Dość silny i silny wiatr powieje z północnego zachodu. W porywach rozpędzi się do 60-80 km/h. Ciśnienie rośnie, po południu barometry wskażą 1012 hPa. Na Zatoce Gdańskiej wystąpi sztorm o sile 8 stopni w skali Beauforta.

WROCŁAW

Pochmurno, wystąpią opady śniegu. Termometry wskażą maksymalnie 2 st. C. Dość silny i silny wiatr powieje z północnego zachodu. Jego prędkość w porywach dojdzie 60-80 km/h. Ciśnienie rośnie, po południu na barometrach zobaczymy 1005 hPa.

KRAKÓW

Pochmurno, wystąpią opady śniegu. Temperatura wzrośnie do 2 st. C. Północno-zachodni wiatr okaże się dość silny i silny. Powieje z prędkością w porywach do 60-80 km/h. Ciśnienie rośnie, po południu barometry wskażą 986 hPa.