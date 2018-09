W czwartek na przeważającym obszarze kraju powinno być pogodnie, choć pojawią się miejsca, gdzie może popadać. Termometry wskażą od 16 do 22 stopni Celsjusza. Na północy powieje wiatr do 60 kilometrów na godzinę.

Czeka nas słoneczny weekend. Wcześniej miejscami popada - 26-09-2018 Jeszcze przez kilka dni będzie wiał porywisty wiatr. Miejscami popada deszcz, a na termometrach zobaczymy nawet 22 stopnie Celsjusza. Synoptycy przewidują jednak, że ostatni weekend września będzie słoneczny. czytaj dalej

W czwartek na północy i północnym wschodzie prognozuje się przelotne opady deszczu. W pozostałej części kraju będzie pogodnie. Na termometrach zobaczymy od 16 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 22 st. na Dolnym Śląsku. Zachodni wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, na północy kraju w porywach powieje do 60 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeorologiczne

Najwyższą wilgotność odnotujemy na północnych krańcach Polski i wyniesie około 70 procent. Zmniejszać się będzie w kierunku południowym. Na północy i północnym wschodzie odczujemy chłód, a warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne. W pozostałej części kraju odczujemy komfort termiczny, a biomet będzie neutralny.

Wideo Warunki biometeo w czwartek

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Ciemne chmury i wirujący lej w Świnoujściu - 26-09-2018 Niecodzienne zjawisko mogli obserwować mieszkańcy Świnoujścia. Nad wodą pojawił się co najmniej jeden wirujący lej. czytaj dalej

Pogodnie. Termometry pokażą 18 st. C. Zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach powieje do 50 km/h. Ciśnienie spada, po południu wyniesie 1011 hPa.

POZNAŃ

Pogodnie. Temperatura wyniesie 20 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, powieje do 50 km/h z zachodu. Ciśnienie spada, po południu na barometrach zobaczymy 1016 hPa.

GDAŃSK

Przelotne opady deszczu. Termometry pokażą 17 st. C. Wiatr zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach powieje do 60 km/h. Ciśnienie waha się, po południu na barometrach zobaczymy 1020 hPa.

WROCŁAW

Pogodnie. Temperatura wzrośnie do 22 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, zachodni, w porywach powieje do 45 km/h. Ciśnienie spada, po południu na barometrach zobaczymy 1013 hPa.

KRAKÓW

Pogodnie. Termometry pokażą 18 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, zachodni, w porywach osiągnie prędkość 45 km/h. Ciśnienie spada, po południu odnotujemy 1001 hPa.