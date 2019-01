Prognoza pogody na dziś: porywisty wiatr, opady śniegu i lokalnie -11 stopni

W piątek wystąpią krótkotrwałe, ale dość intensywne opady śniegu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 3 stopnie Celsjusza. Miejscami powieje silny wiatr, który rozpędzi się do 70 kilometrów na godzinę.

W piątek będzie pochmurno z przejaśnieniami. Na południu kraju możliwe są zanikające, przelotne opady śniegu. Poza tym synoptycy prognozują krótkotrwałe, ale dość intensywne opady śniegu przechodzące w deszcz ze śniegiem i deszcz. Nawierzchnie będą śliskie. Termometry wskażą maksymalnie od -11 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 3 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Z zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. W północnej części kraju wiatr okaże się dość silny i porywisty. Rozpędzi się w porywach do 40-60 kilometrów na godzinę, na Wybrzeżu ponad 70 km/h.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność względna powietrza będzie rosła z południa na północ kraju. Na północy przekroczy 90 procent, a na południu wyniesie około 70 procent. Na wschodzie kraju odczujemy zimno, a na zachodzie chłód. W przeważającej części kraju warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne. Na południu i wschodzie Polski warunki biometeorologiczne będą neutralne.

Wideo Warunki biometeorologiczne w piątek

Prognoza pogody dla miast

TRÓJMIASTO

Pochmurno, synoptycy prognozują opady śniegu przechodzące w deszcz. Temperatura nie przekroczy 2 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, okresami rozpędzi się w porywach do 60 kilometrów na godzinę. Wiatr powieje z zachodu. Ciśnienie spadnie, w Gdańsku w południe na barometrach zobaczymy 1010 hPa.

KRAKÓW

Pochmurno, możliwe są przelotne opady śniegu. Termometry pokażą maksymalnie -6 st. C. Z zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie będzie zmienne, w południe na barometrach zobaczymy 989 hPa.

POZNAŃ

Pochmurno, możliwe są opady śniegu przechodzące w deszcz. Termometry pokażą maksymalnie 1 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy. Powieje z zachodu. Ciśnienie spadnie, w południe barometry wskażą 1006 hPa.

WARSZAWA

Pochmurno z przejaśnieniami. Wieczorem około godziny 17-19 prognozuje się opady śniegu, które okresami mogą być dość intensywne. Temperatura nie przekroczy -6 st. C. Z zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr, okresami silniej powieje. Ciśnienie spadnie, w południe barometry pokażą 1004 hPa.

WROCŁAW

Pochmurno, możliwe są przelotne opady śniegu. Termometry pokażą maksymalnie -1 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, wiać będzie z zachodu. Ciśnienie wzrośnie, w południe wyniesie 984 hPa.