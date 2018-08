Prognoza pogody na dziś: powrót upału. Do 32 stopni

W czwartek upały. W piątek cała Polska z burzami - 23-08-2018 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał na czwartek alerty przed upałem dla trzech województw. W piątek prognozuje wydanie ostrzeżeń przed gwałtownymi burzami z gradem w całej Polsce. czytaj dalej

W czwartek będzie pogodnie, w wielu miejscach temperatura wzrośnie do 30 stopni Celsjusza. Najchłodniej będzie w Suwałkach, gdzie termometry pokażą 26 st. C. W centrum kraju temperatura wyniesie 29-31 st. C. Najcieplejszym miastem okaże się Wrocław. Tam termometry pokażą aż 32 st. C.

Warunki biometeorologiczne

Najwyższą wilgotność odnotujemy na zachodzie kraju i wyniesie ona około 50 procent. Zmniejszać się będzie w kierunku wschodnim. We wszystkich regionach odczujemy upał. Warunki biometeorologiczne okażą się neutralne.

Wideo Warunki biometeo w czwartek

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

Słonecznie. Termometry pokażą 28 st. C. Południowo-wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 1014 hektopaskali.

KRAKÓW

Temperatura maksymalna wzrośnie do 30 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, powieje z południowego wschodu. Ciśnienie spada, w południe na barometrach zobaczymy 985 hPa.

POZNAŃ

Pogodnie. Termometry pokażą 18 st. C. Południowo-wschodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 1006 hPa.

DZIEŃ: słonecznie. Na termometrach zobaczymy 31 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje z południowego wschodu. Ciśnienie spada, w południe odnotujemy 1002 hPa.

WARSZAWA

Słonecznie. Termometry pokażą maksymalnie 29 st. C. Południowo-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, w południe odnotujemy 1003 hPa.

WROCŁAW

Słonecznie. Temperatura wzrośnie do 32 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje z południowego wschodu. Ciśnienie spada, w południe na barometrach zobaczymy 998 hPa.