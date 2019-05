Prognoza pogody na dziś: prawie wszędzie deszcz

Jeszcze tylko kilka chłodnych chwil. W sobotę do 24 stopni - 13-05-2019 Najbliższe dni upłyną na ogół pod znakiem przelotnych opadów deszczu i lokalnych burz. Jednak z każdym dniem będzie coraz cieplej. Na termometrach w sobotę zobaczymy nawet 24 stopnie Celsjusza. czytaj dalej

Wtorek na zachodzie kraju będzie pogodny. Poza tym pojawią się opady deszczu. Temperatura maksymalna sięgnie od 12 st. C na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej do 18 st. C na Suwalszczyźnie i Podlasiu. Z północnego wschodu wiać będzie umiarkowanie, w porywach do 45 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeorologiczne

Najwyższą wilgotność względną powietrza synoptycy prognozują na wschodzie Polski. Tam może przekroczyć 90 procent. W całym kraju odczujemy chłód. Warunki biometeorologiczne tylko na zachodnich i północno-zachodnich obszarach będą neutralne, w pozostałych miejscach - niekorzystne.

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Okresami popada deszcz. Termometry pokażą maksymalnie 15 st. C. Północno-wschodni wiatr będzie umiarkowany, a w porywach rozpędzi się do 45 km/h. Ciśnienie spadnie, po południu na barometrach zobaczymy 1012 hPa.

POZNAŃ

Okresami będzie padać. Temperatura nie przekroczy 13 st. C. Północno-wschodni wiatr powieje umiarkowanie, w porywach osiągnie 45 km/h. Ciśnienie spadnie, po południu na barometrach zobaczymy 1019 hPa.

GDAŃSK

Synoptycy prognozują okresami deszcz. Temperatura dojdzie do 13 st. C. Wiać będzie umiarkowanie, w porywach do 45 km/h, z północnego wschodu. Ciśnienie spadnie, po południu barometry pokażą 1029 hPa.

WROCŁAW

Okresami wystąpią opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie 13 st. C. Północno-wschodni wiatr będzie umiarkowany, w porywach może wiać do 45 km/h. Ciśnienie spadnie, po południu na barometrach zobaczymy 1013 hPa.

KRAKÓW

Okresami opady deszczu. Słupki rtęci pokażą maksymalnie 14 st. C. Z północnego wschodu wiać będzie umiarkowanie, w porywach do 45 km/h. Ciśnienie będzie spadać, po na barometrach zobaczymy 997 hPa.