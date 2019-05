Prognoza pogody na dziś: przelotne opady deszczu i burze

Chmury, również burzowe, i kolejny atak deszczu. Prognoza pogody na pięć dni - 24-05-2019 W ciągu najbliższych dni niebo będzie pochmurne. Popada, chwilami naprawdę mocno, i zagrzmi. czytaj dalej

Na sobotę synoptycy zapowiadają zachmurzenie umiarkowane i duże. W centrum, na wschodzie i południu wystąpią przelotne opady deszczu do 5 litrów wody na metr kwadratowy. W górach możliwe są burze z opadami do 20 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 17 stopni Celsjusza na Wybrzeżu, przez 20 st. C w centrum kraju, do 22 st. C w Małopolsce. Pojawi się wiatr zachodni i północno-zachodni, który powieje słabo i umiarkowanie. Na północy może okresami zwiększyć swoją siłę, również w trakcie burzy.

Warunki biometeorologiczne

W większości regionów Polski wilgotność powietrza wyniesie powyżej 70 procent. Jedynie na zachodzie kraju wartość ta może być mniejsza. Wszędzie odczuwalny będzie komfort termiczny. Dla większości województw zapowiadany jest neutralny biomet. Tylko południowy zachód może liczyć na korzystne warunki biometeorologiczne.

Prognoza pogody dla wybranych miast

Uwaga: żywność i woda w miejscach objętych powodzią mogą być szkodliwe dla zdrowia - 24-05-2019 Po ustąpieniu powodzi lub podtopień woda w studniach i zbiornikach wodnych nie nadaje się do picia - ostrzega Główny Inspektorat Sanitarny. Sanepid przypomina, że wszystkie studnie należy doprowadzić do odpowiedniego stanu technicznego, oczyścić i wydezynfekować. Ponadto artykuły żywnościowe pozostawione lub przechowywane w miejscach objętych powodzią są narażone na zniszczenie, zepsucie lub zanieczyszczenie i mogą być szkodliwe dla zdrowia. czytaj dalej

Niebo będzie umiarkowanie i bardzo zachmurzone. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 21 st. C. Z zachodu powieje wiatr słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Zmienne ciśnienie około południa dobije do 997 hPa.

TRÓJMIASTO

Sobota przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie. Termometry pokażą maksymalnie 17 st. C. Zachodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie, okresami może być jednak dość silny. Wahające się ciśnienie około południa dobije do 1010 hPa.

POZNAŃ

W ciągu dnia prognozowane jest umiarkowane i duże zachmurzenie. Termometry pokażą maksymalnie 19 st. C. Wiatr będzie zachodni, słaby i umiarkowany. Okresami może wiać z dość dużą siłą. Około południa ciśnienie wyniesie 1001 hPa. Wartość ta może ulec zmianom.

WROCŁAW

Dzień będzie umiarkowanie i bardzo pochmurny. Może pojawić się przelotny deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 20 st. C. Słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr powieje z zachodu. Zmienne ciśnienie około południa wyniesie 998 hPa.

KRAKÓW

Na sobotę zapowiadane jest umiarkowane i duże zachmurzenie, a także przelotny deszcz i możliwa burza. Termometry pokażą maksymalnie 22 st. C. Słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr pojawi się z zachodu. Zmieniające się ciśnienie około południa dobije do 985 hPa.