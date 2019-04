Trudne warunki na drogach - 28-04-2019 Opady deszczu i silniejsze porywy wiatru mogą komplikować podróżowanie. czytaj dalej

Niedziela przyniesie na zachodzie na ogół pogodną aurę. W pozostałych regionach popada przelotny deszcz, a na Suwalszczyźnie i Podlasiu zagrzmi. Na termometrach zobaczymy od 13 stopni Celsjusza na Podkarpaciu do 18 st. C na Suwalszczyźnie. Północno-zachodni wiatr będzie umiarkowany, w porywach burzowych rozpędzi się do 70 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeorologiczne

Największą wilgotność powietrza, przekraczającą 70 procent, synoptycy prognozują dla północno-wschodnich regionów. Będzie ona spadać w kierunku południowo-zachodnim. W całej Polsce odczujemy chłód i wilgoć. Biomet w całym kraju ma być niekorzystny.

Wideo Warunki biometeo w niedzielę

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Popada deszcz. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia osiągnie 16 st. C. Z północnego zachodu powieje umiarkowany wiatr, w porywach rozpędzi się do 50 km/h. Ciśnienie rośnie, po południu wyniesie 1003 hPa.

POZNAŃ

Słaby deszcz. Temperatura maksymalna dojdzie do 16 st. C. Wiatr będzie północno-zachodni, umiarkowany, w porywach powieje z prędkości do 50 km/h. Barometry po południu wskażą 1005 hPa, ciśnienie rośnie.

GDAŃSK

Przelotny deszcz. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie 14 st. C. Północno-zachodni, umiarkowany wiatr chwilami będzie się rozpędzał do 50 km/h. Ciśnienie po południu wyniesie 1014 hPa i rośnie.

WROCŁAW

Możemy liczyć na słońce. Temperatura dojdzie do 16 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, w porywach osiągnie do 50 km/h, północno-zachodni. Ciśnienie po południu wyniesie 1002 hPa i rośnie.

KRAKÓW

Przelotnie popada deszcz. Temperatura osiągnie w najcieplejszym momencie dnia 13 st. C. Powieje północno-zachodni, umiarkowany wiatr, w porywach rozpędzi się do 50 km/h. Wartość na barometrach po południu wyniesie 987 hPa, ciśnienie rośnie.