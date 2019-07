Prognoza pogody na dziś: przelotne opady, do 22 stopni

Uwaga na burze z gradem. Prognoza pogodowych zagrożeń IMGW - 07-07-2019 Pogoda w najbliższych dniach może być niebezpieczna - spodziewane są burze i burze z gradem. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali prognozę zagrożeń. czytaj dalej

W poniedziałek w północnej części kraju miejscami przelotnie popada słaby deszcz do pięciu litrów wody na metr kwadratowy. Na Mazurach możliwe są burze, podczas których spadnie 10-20 l/mkw., a wiatr w porywach może rozpędzić się do 60-80 kilometrów na godzinę. Poza tym zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Termometry pokażą maksymalnie od 18 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej do 22 st. C na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, powieje z zachodu.

Warunki biometeorologiczne

Najwyższą wilgotność w ciągu dnia odnotujemy na północy i w centrum kraju, wyniesie około 80 procent. Zmniejszać się będzie w kierunku południowym. Wszędzie odczujemy komfort termiczny, a warunki biometeorologiczne będą niekorzystne.

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

Przelotny deszcz, na termometrach zobaczymy 19 st.C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z zachodu. Ciśnienie rośnie, w Gdańsku, w południe wyniesie 1007 hPa.

KRAKÓW

Zachmurzenie małe i umiarkowane, temperatura wzrośnie do 21 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z zachodu. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 983 hPa.

POZNAŃ

Zachmurzenie małe i umiarkowane, po południu możliwy słaby deszcz. Na termometrach zobaczymy 20 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z zachodu. Ciśnienie rośnie, w południe odnotujemy 1002 hPa.

WARSZAWA

Zachmurzenie małe i umiarkowane, po południu możliwy słaby deszcz o sumie 1-5 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie 20 st. C. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie rośnie, w południe odnotujemy 997 hPa.

WROCŁAW

Zachmurzenie małe i umiarkowane, temperatura wzrośnie do 20 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje z zachodu. Ciśnienie waha się, w południe odnotujemy 998 hPa.