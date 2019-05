Prognoza pogody na dziś: przelotne opady i burze, do 26 stopni

Trzęsienie ziemi w Peru. "Stanąłem w kolejce do schronu" - 26-05-2019 W niedzielę silne trzęsienie ziemi nawiedziło północną i środkową część Peru. Nie żyje co najmniej jedna osoba, a 11 zostało rannych. Redakcji Kontaktu 24 o trzęsieniu opowiedział Reporter 24. czytaj dalej

W poniedziałek możemy spodziewać się zmiennego zachmurzenia. Możliwe są przelotne opady deszczu i burze, podczas których wystąpią opady deszczu rzędu 30 litrów na metr kwadratowy. Wiatr w porywach burzowych osiągnie 60-80 kilometrów na godzinę. Temperatura maksymalna wyniesie od 19 stopni Celsjusza na Pomorzu do 26 st. C na Podkarpaciu. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Powieje z południowego zachodu. Ciśnienie spadnie, w południe odnotujemy 995 hPa.

Warunki biometeorologiczne

Synoptycy prognozują wysoką wilgotność względną powietrza. W wielu miejscach przekroczy 90 procent. W całym kraju odczujemy komfort termiczny, a warunki biometeorologiczne będą niekorzystne.

Wideo Warunki biometeorologiczne w poniedziałek

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

Przelotny deszcz. Temperatura nie przekroczy 19 st. C. Wiać będzie słabo i umiarkowanie, z południowego zachodu. Ciśnienie będzie się wahać, w Gdańsku, w południe na barometrach zobaczymy 1006 hPa.

KRAKÓW

Synoptycy prognozują przelotne opady deszczu. Możliwa jest burza, w czasie której spadnie do 30 litrów deszczu na metr kwadratowy i wiatr rozpędzi się do 80 km/h. Temperatura maksymalna sięgnie 25 st. C. Z południowego zachodu wiać będzie słabo i umiarkowanie. Ciśnienie spadnie, w południe 981 barometry pokażą hPa.

POZNAŃ

Przelotny deszcz i burza, w trakcie której możemy spodziewać się opadów do 30 litrów deszczu na metr kwadratowy. W porywach burzowych może wiać do 80 km/h. Termometry wskażą maksymalnie 22 st. C. Południowo-zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie spadnie, w południe sięgnie 997 hPa.

WARSZAWA

Zachmurzenie zmienne. Synoptycy prognozują przelotny deszcz i burze z opadami deszczu do 10-20 litrów na metr kwadratowy. W porywach burzowych powieje do 60-80 km/h. Temperatura maksymalna wyniesie 23 st. C. Południowo-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie spadnie, w południe wyniesie 995 hPa.

WROCŁAW

Przelotny deszcz i burza, w czasie której spadnie do 30 litrów deszczu na metr kwadratowy i powieje do 80 km/h. Termometry pokażą maksymalnie 24 st. C. Słabo i umiarkowanie powieje z południowego zachodu. Ciśnienie spadnie, w południe będzie 994 hPa.