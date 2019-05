Prognoza pogody na dziś: przelotne opady, lokalne burze, do 25 stopni

W prognozach wiele gwałtownych zjawisk - 18-05-2019 W kolejnych dniach nie rozstaniemy się z przelotnym deszczem i burzami. Zjawiska te mogą występować w wielu regionach Polski. Towarzyszyć im mogą porywy silnego wiatru. Będziemy jednak mogli liczyć na ciepło. czytaj dalej

Synoptycy zapowiadają na niedzielę przelotny deszcz. Miejscami mogą pojawić się burze. Temperatura wyniesie od 20 stopni Celsjusza na Kaszubach i Suwalszczyźnie do 25 st. C na Podkarpaciu. Z południowego wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. W porywach burzowych rozpędzi się do 70 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeorologiczne

Największą wilgotność - przekraczającą 80 procent - odnotujemy na północnym wschodzie. Będzie się zmniejszać ku południowemu zachodowi. Odczujemy ciepło i wilgoć, a biomet zapowiada się niekorzystny.

Wideo Warunki biometeo na niedzielę

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Wieczornym burzom towarzyszy silny wiatr - 18-05-2019 Sprawdź, gdzie grzmi. czytaj dalej

POZNAŃ

Popada deszcz, niewykluczona jest też burza. Termometry pokażą 22 st. C. Południowo-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr w porywach burzowych rozpędzi się do 70 km/h. Ciśnienie waha się, po południu dojdzie do 995 hPa.

Niewykluczony jest przelotny deszcz lub burza. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 22 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni, w porywach burzowych osiągnie do 70 km/h. Ciśnienie po południu osiągnie 996 hPa i waha się.

GDAŃSK

Trąba powietrzna w okolicach Dobrego Miasta. "Nie mogłem w to uwierzyć" - 18-05-2019 Piątek w kilku regionach Polski przyniósł gwałtowne burze. W okolicach Dobrego Miasta późnym popołudniem przeszła niewielka trąba powietrzna. czytaj dalej

WROCŁAW

Spadnie przelotny deszcz, możliwa jest też burza. Termometry pokażą maksymalnie 20 st. C. Z południowego wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr z południowego wschodu. W porywach burzowych osiągnie do 70 km/h. Barometry po południu wskażą 1009 hPa, ciśnienie waha się.

Przelotnie popada deszcz. Temperatura wzrośnie do 23 st. C. Z południowego wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Po południu ciśnienie wyniesie 990 hPa będzie się wahać.

KRAKÓW

Możliwy jest przelotny deszcz lub burza. Termometry w najcieplejszym momencie pokażą 25 st. C. Z południowego wschodu wiać będzie słaby i umiarkowany wiatr, w porywach burzowych rozpędzi się do 70 km/h. Ciśnienie po południu wyniesie 980 hPa i waha się.