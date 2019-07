Prognoza pogody na dziś: przelotne opady, lokalne burze, miejscami upał

60 tysięcy ludzi chciało brać udział w tej imprezie. Wybranym zepsuła ją pogoda - 19-07-2019 Uczestnicy "Diner en blanc", pikniku dla wybranych, nie spodziewali się, że z eleganckiego przyjęcia zamieni się on w konkurs mokrego podkoszulka. czytaj dalej

Warunki biometeorologiczne

W sobotę we wschodniej części kraju spadnie przelotny deszcz i zagrzmi. Ilość opadu wyniesie od 10-20 litrów wody na metr kwadratowy, a wiatr rozpędzi się do 60-80 kilometrów na godzinę. Na pozostałym obszarze wystąpi zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna wyniesie od 24 st. C na Suwalszczyźnie do 30 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje wiatr słaby i umiarkowany, przeważnie południowo-zachodni. Ciśnienie rośnie, w południe dojdzie do 1003 hPa.

Wysoka wilgotność powietrza, a także gorąco, sprawią, że pogoda we wschodniej połowie Polski będzie źle wpływać na samopoczucie. Na zachodzie Polski biomet będzie neutralny.

Pogoda dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

Pogodnie. Termometry wskażą do 27 st. C. Z południowego zachodu powieje wiatr słaby i umiarkowany. W Gdańsku w południe rosnące ciśnienie sięgnie 1015 hPa.

KRAKÓW

Zagrzmi i spadnie przelotny deszcz. Porywy wiatru wyniosą 60-80 km/h. Temperatura maksymalna sięgnie 28 st. C. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie z południowego zachodu. Ciśnienie wzrośnie, w południe sięgnie 987 hPa.

POZNAŃ

Zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura wyniesie 29 st. C. Z południowego zachodu powieje wiatr słaby i umiarkowany. Ciśnienie wzrośnie, w południe sięgnie 1004 hPa.

WARSZAWA

Możliwa burza z okresowymi opadami przelotnego deszczu rzędu 10-20 l/mkw. i porywami wiatru do 60-80 km/h. Prognozuje się, że temperatura wyniesie do 27 st. C. Z południowego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie wzrośnie, w południe sięgnie 1003 hPa.

WROCŁAW

Zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura może sięgnąć 30 st. C. Z południowego zachodu powieje wiatr słaby i umiarkowany. Rosnące ciśnienie w południe wyniesie 1002 hPa.