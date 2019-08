Niebezpieczna pogoda. Alarmy dla wszystkich województw - 27-08-2019 Jest i będzie upalnie. We wszystkich regionach kraju. czytaj dalej

W środę na Suwalszczyźnie, Podlasiu i Lubelszczyźnie będzie słonecznie. W pozostałych regionach wystąpią przelotne opady deszczu i burze - lokalnie z gradem. Podczas wyładowań może spaść do 20-40 litrów na metr kwadratowy. Termometry pokażą maksymalnie od 28 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 33 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr, słaby i umiarkowany, powieje z południowego wschodu. W porywach burzowych rozpędzi się do 90 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeorologiczne

Najwyższą wilgotność w ciągu dnia odnotujemy na krańcach zachodnich, wyniesie około 60 procent. Zmniejszać się będzie w kierunku wschodnim. W całym kraju będzie upalnie. Warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Wideo Warunki biometeo w środę

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Rano bezchmurnie, po południu przelotny deszcz lub burza. Termometry pokażą maksymalnie 32 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, południowo-wschodni, w porywach burzowych rozpędzi się do 90 km/h. Ciśnienie spada, po południu wyniesie 1007 hPa.

POZNAŃ

Rano pogodnie, po południu przelotny deszcz lub burza. Na termometrach zobaczymy 32 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni, w porywach burzowych powieje do 90 km/h. Ciśnienie spada, po południu odnotujemy 1005 hPa.

GDAŃSK

Rano bezchmurnie, po południu przelotny deszcz lub burza. Termometry pokażą maksymalnie 30 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, w porywach burzowych powieje do 90 km/h z południowego wschodu. Ciśnienie spada, po południu odnotujemy 1018 hPa.

WROCŁAW

Rano pogodnie, po południu przelotny deszcz lub burza. Temperatura wzrośnie do 33 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, południowo-wschodni, w porywach burzowych osiągnie prędkość do 90 km/h. Ciśnienie spada, po południu odnotujemy 1001 hPa.

KRAKÓW

Rano pogodnie, po południu przelotny deszcz lub burza. Termometry pokażą maksymalnie 32 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni, w porywach burzowych powieje do 90 km/h. Ciśnienie spada, po południu wyniesie 991 hPa.